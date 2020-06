Un buen 'asado' en tiempo de crisis

La Comunidad Internacional se ha visto afectada social y económicamente por la COVID-19, declarada Pandemia a nivel mundial, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud (por sus siglas, “OMS”) el pasado mes de marzo de 2020.

Como consecuencia de la COVID-19, tanto el sector público como el sector privado han implementado importantes medidas para mitigar la propagación de la Pandemia. En ese sentido, una gran cantidad de empresas se han visto en la obligación de cesar operaciones, por lo que, millones de personas alrededor del mundo han quedado desamparadas y sin salarios para cubrir con sus obligaciones, muchas de ellas bancarias, tributarias y hasta familiares. No obstante, el equipo de profesionales de la medicina en todo el mundo actualmente, se encuentran luchando probablemente la más grande batalla de sus vidas, arriesgándose sus vidas por la de cada uno de nosotros.

Es por ello que, en tiempo de crisis todos, sin importar nacionalidad, raza, color, sexo, política y religión, hemos aprendido el verdadero significado de “ASAR”.

Hemos aprendido amar y aprovechar cada segundo de vida que se consume día tras día, porque lo que es cierto es que lo único que no se detiene, es el tiempo. Ahora nos damos cuenta, la falta que nos hacen nuestros familiares, que antes de la Covid-19, no sacábamos tiempo para dedicarles, ya que según todos, habían cosas más importante por hacer y el visitar a un familiar, era algo que podría esperar. Sin embargo, la realidad es otra, en estos momentos de distanciamiento social sólo nos queda llamarlos, sin poder darles un abrazo, y sin saber si el abrazo que les distes hace un mes, pudiese ser el último. He aquí la importancia de una célebre frase del cantautor, Rubén Blades, que dice “Familia es Familia”. Aprendamos a amar todos los días sin importar las dificultades que nos presente nuestras vidas.

Asimismo, hemos sido testigos de la solidaridad que nos caracteriza como personas, con aquellos que más necesitan de nuestro apoyo en estos tiempos de crisis. Muchas personas alrededor del mundo han organizado eventos digitales, a fin de recaudar fondos para aquellas personas afectadas por la crisis. En Panamá, muchos restaurantes se han organizados para brindar su apoyo a las familias que han quedado desamparadas, producto de la Covid-19. Como olvidar al equipo médico y la Policía Nacional, que día tras día luchan por cuidarnos y mantenernos saludables en nuestros hogares, es por ello, la importancia de quedarse en casa en estos tiempos. Siempre estaremos agradecido por su loable labor.

Además, hemos entendido el significado de ahorrar. Ahorrar no es solo, guardar dinero en un banco o en su monedero, ahorrar es saber disponer del mismo. Muchas personas, antes de la crisis se preocupaban por tener el último modelo de celular, un carro del año y vestir con ropas de marcas renombradas, sin embargo, hoy en día vemos que de nada sirve tener todo eso, si al final no podemos usarlos en estos tiempos de cuarentena total y distanciamiento social. Y si en vez de gastar, apreciamos más lo mucho o poco que tengamos? Y si en vez de hacer gastos innecesarios, compartimos con los más necesitados? Siempre háganse esas preguntas antes de realizar un gasto por capricho o vanidad.

Finalmente, nos encontramos en un punto de reflexión sobre cómo éramos antes de la crisis y cómo seremos post la Covid-19. Cambiemos nuestras rutinas, hagamos cosas nuevas sin temor a caernos, ya que nunca es tarde para levantarse. Igualmente, tomemos conciencia con nuestro medio ambiente, estos días se han visto a nivel mundial, cómo animales caminan nuestras calles vacías, y es que antes de ser nuestras calles, eran sus hábitat. Cuidemos nuestras playas y evitemos tirar basuras en ella, definitivamente este sería unos de los grandes cambios que el Planeta nos agradecería.

Sin lugar a duda, en estos tiempos de crisis la Covid-19 nos hizo entender el verdadero significado de virtudes y valores como lo son: Amar, Solidaridad, Ahorrar y Reflexionar, es decir, el verdadero significado del buen ASAR.

¡Que el buen asado prospere en sus hogares!

Abogado