Después del COVID-19, sobrevivir es fundamental

Después de tener el COVID-19 tan cerca, desde mi viaje a España, familiares y amigos fallecidos por el coronavirus, esparcimiento incontrolable en el Circuito 8-9, hasta mi anuncio público, al salir positivo en la prueba del COVID-19, luego de haber entregado mercado en barrios marginados, de inmediato me acogí a la cuarentena, tal como lo señala el Minsa, bajo el manto familiar, dado que tengo las características de ser asintomático del COVID-19; esta situación anómala me permitió reflexionar y darle sentido a la vida, al camino y las metas por conseguir, me han permitido cavilar muchas cosas políticas, sociales, económicas y familiares, que, sin este incidente, no habría podido hacerlo.