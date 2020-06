Frente a la crisis económico-social-pandémica causada por el capitalismo neoliberal y COVID-19 tenemos al menos una vacuna efectiva contra el virus del desempleo y la pobreza: revivir el campo. Hay suficiente tierra disponible en el país en las cuales podrían trabajar miles de panameños y panameñas desempleados, que antes lo hicieron y hoy viven en barriadas marginales. Motivar a jóvenes profesionales a ser emprendedores en la rama agropecuaria. Sacar de la pobreza y pobreza extrema con proyectos agrícolas a otros tantos miles de panameños originarios de las áreas comarcales.

El país de marginados y excluidos se asfixia en la miseria y el país transitista por sí solo no podrá sacar a Panamá de la crisis en que se encuentra. Él mismo país de la ruta está en la encrucijada. Como ave Fénix necesitamos revivir el campo. Producir nuestra comida a la vez que luchamos contra COVID-19. Crear opciones, innovar, buscar soluciones.

Es la hora de menos retórica y más acciones propositivas como dice Enrique Dussel. Acciones que ayuden a detener las migraciones del campo a la ciudad, que nuestros campesinos no sigan abandonando las labores agropecuarias, incentivar el trabajo de la gente del campo. No estamos para ditirambos.

Como antes escribí ¡si el campo no siembra, la ciudad no come! En ese sentido, buscando aquí y allá encontré un Proyecto hecho a la medida para la coyuntura. De acuerdo a los datos obtenidos en la página web de la Asamblea de Diputados este Proyecto data de 2005 y fue aprobado en primer debate. Allí está todavía.

“Proyecto de Ley N⁰ 204. Por el cual se crea el Programa de Generación de Ingresos en Áreas Rurales de Pobreza y Pobreza extrema a través del Financiamiento de Actividades que Promueven el Buen Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, Forestación, Reforestación, Agroforestación y Otras Actividades con Potencial Económico del Área”

Me parece un proyecto muy oportuno y sobre todo factible para integrar en el mismo a miles de panameños que mejorarían su condición económica convirtiéndose en compatriotas productivos que no serían una carga para el Estado engrosando y aumentando las filas de subvencionados. Y aunque parezca una expresión tosca y poco agradable: ¡nos darían de comer a quienes en la ciudad no sembramos ni una mata de yuca! Esa es la verdad. Porque además llegará el momento que por la crisis países que venden excedentes de alimentos no lo harán (como ocurre con insumos de la pandemia) sino que se los guardarán para su propia gente. De nada servirá tener dinero si no hay comida que comprar. Tenemos que sembrar nuestros campos con nuestra propia gente.

El Gobierno Nacional debe decir ¡Presente! En esta hora de apoyo sin miramientos a nuestros agricultores dándoles tierra para trabajar, insumos, financiamiento, apoyo técnico y servicios de educación y salud. Es la hora de gobernantes estadistas y no simples politiqueros. De “luces largas”, como decía el general Omar Torrijos Herrera. Sea.

Profesor emérito de la Universidad de Panamá