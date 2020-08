Rechazando alzas de precios

En algunas ocasiones, los consumidores quizás no perciban que sus derechos no son respetados, y algunos incluso desconocen que existen, y que están allí para hacerlos valer.

En algunas ocasiones, los consumidores quizás no perciban que sus derechos no son respetados, y algunos incluso desconocen que existen, y que están allí para hacerlos valer. Todo por la sencilla razón de preferir esperar a que la protección venga del Estado y no asumir una participación activa y organizada para que los mismos sean respetados por los agentes económicos.

Frente a situaciones que afecten los derechos de los consumidores, es necesario que los mismos procuren soluciones. Por ejemplo, si existe un aumento de cierto producto, por determinada razón, los consumidores pueden boicotear el incremento, no comprando o reemplazando el producto por otro mejor o parecido.

Durante estas semanas, hemos observado cómo se han levantado voces de algunos consumidores protestando por el alza indiscriminada del precio de la cebolla, que, a pesar de estar en la lista de los 14 productos bajo el control de precios, distintos comerciantes las vendían por arriba de los 80 centésimos, que es el precio máximo, a pesar de las multas aplicadas por la Acodeco.

El pretexto para esta situación es la falta o escasez del producto, y que los mayoristas venden el saco de 50 libras muy caro, lo que no permitía vender al precio establecido. Aquí es precisamente clave la participación de los consumidores para rechazar esta especulación de precios, no comprando cebollas por encima de los 80 centésimos y denunciando esta situación.

Con esta acción, los locales no tendrían más opción que bajar los precios, ya que los productos no serían comprados y echados a perder. Esto podría ser aplicado también por los comerciantes minoristas a los mayoristas. Esta sería una de las formas más efectivas protesta consumidora, y de hacer valer nuestros derechos.

Recordemos que, en una sociedad de libre empresa y activa competencia de mercados, el consumidor debe velar por el cumplimiento de sus derechos, para que le garanticen, al comprar bienes y servicios, el pago de un justo precio por lo que recibe.

Hay que tener actitud cuando se acude a un local comercial, sea supermercado, mercado o cualquier otro puesto de venta, a buscar determinado producto y cuando se observa que el precio es injusto directamente no adquirirlo, esta es la manera más inteligente de evitar abusos de precios, aunque sean de libre oferta y demanda.

Comunicador social.