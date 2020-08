La Ley 157 viola la Constitución y conculca derechos

Conusi ha venido desarrollando un conjunto de acciones tendientes a defender los derechos de los trabajadores frente a normas y leyes que violentan conquistas alcanzadas en la lucha por el movimiento obrero. En ese sentido, organizó el foro “Consideraciones Jurídicas sobre las Reformas al Código de Trabajo”, con la participación de destacados abogados especialistas en el área laboral.

En el plano de la discusión se sostuvo que la Ley 157, impuesta por el actual Gobierno, violenta el Código de Trabajo y la Constitución Política, así como Convenios de la OIT y principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La norma no protege el empleo, por el contrario, deja en estado de inseguridad a los trabajadores, al igual que sucedió con el Decreto 81 que permitió la suspensión de aproximadamente 300 mil contratos. Esta ley se constituye en un mecanismo que legaliza la prorroga en la suspensión de contratos de trabajo; además, de permitir unilateralmente al empresario el definir a quienes se les mantiene la suspensión del contrato, quienes se reincorporan y en qué condiciones laborales.

El derecho a la estabilidad laboral es trastocado, al considerar la movilidad de los turnos, figura que no existe en el Código de Trabajo. En el caso del mutuo acuerdo, los empresarios lo están utilizando para disfrazar los despidos masivos e ilegales; no obstante, la Ley 157 permite que no sea llevado ante el Mitradel.

La Ley deja abierta la aplicación al principio de no discriminación, al no ser taxativa en materia del orden de reincorporación, por ejemplo, respeto a los que tienen fuero sobre los que no tiene fuero; los de mayor período laboral sobre los de menor período; los nacionales sobre los extranjeros, entre otros.

La Ley 157 es inconstitucional, al desconocer el artículo 109 que contempla “Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidio de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objetos de previsión y seguridad social”. El Gobierno ha desconocido la propuesta de Conusi en torno a entregar apoyo económico a la población (Bono de 500 balboas mensuales a los trabajadores con contratos suspendidos y renta básica de 500 balboas mensuales a quienes no cuentan de manera regular con ingresos).

En materia del fuero maternal, se viola el artículo 72 de la Constitución, al prorrogar el ejercicio de este, que establece que “Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y las ocho que le siguen, gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo y conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato…”. Este derecho fue alcanzado en la lucha de la mujer trabajadora.

El Código de Trabajo constituye derechos mínimos, por tanto, debe privar el principio de progresividad. Principio que, en el marco de Gobiernos neoliberales y ahora so pretexto del coronavirus, es violentado, por el Gobierno y empresarios al reducir derechos.

La Ley 157 de 2020 se impuso a tambor batiente, por el Gobierno de Laurentino Cortizo, con el aval de la partidocracia y seudoindependientes para favorecer a los empresarios, al igual que hace 25 años hiciera Pérez Balladares con la Ley 44 de 1995, que costó la vida del mártir obrero Rufino Frías, ante la salvaje represión desatada. Son reformas criminales que desmejoran los salarios y las condiciones de trabajo, desprotegen a los trabajadores frente al patrono, atentan contra la mujer trabajadora, violan la libertad sindical. Son reformas que echan por tierra derechos y conquistas logradas.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.