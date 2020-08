Los olvidados en riesgo de desaparecer

Una de las virtudes que nos hace hombres de bien es el sentido de humanidad para comprender y tender la mano al que más lo necesita, me permito compartir con mis compatriotas un triste incidente con un humilde ciudadano panameño, quien con manifiesta desesperación pedía ayuda para su familia, su pueblo y para él, que refleja tal cual la desidia y poco interés de los legionarios gubernamentales en procurar atención y soluciones concretas de salud y salvamento de una canasta mínima de alimentos, bajo las circunstancias actuales para una gran mayoría que, con especial delicadeza, deberíamos ofrecerle mejores alternativas de vida y superar su abrumadora condición de desposeídos con mínimas condiciones para sobrevivir, quienes ni siquiera tienen la menor idea de cómo se despejará la bruma de un futuro incierto.

Recibí, con profunda tristeza, la llamada de Marciano Quintero Abrego, oriundo de la comunidad de Sineti, corregimiento de Mununi #3, quien después de su larga y peligrosa travesía de tres horas logró llegar y llamar del teléfono comunal en Mununi para informarme que en su comunidad se agotaron las verduras y plátanos, que la cosecha de maíz está atrasada, de tal manera que así, lacónicamente, me dijo “nos estamos muriendo de hambre, no podemos salir a buscar trabajo y no tenemos ni la harinilla de arroz como suplemento alimenticio de los niños”.

Bajo las circunstancias de impotencia de cómo encauzarles colaboración inmediata, me confronto mentalmente al escuchar el discurso presidencial que anunció horarios ampliados de 14 horas y la causa relevante que motivó a nuestro mandatario a autorizarlo, sin necesidad de abundar sobre el mismo, siento que no tenemos suficientes hombres de bien en nuestro Gobierno que pongan al día y recomienden al señor presidente de que Panamá no es una pintura con paisajes de recreo de campañas políticas ni de realidades distantes que son un drama solo para una obra de teatro. Solo vemos que se nos van de las manos almas que claman por soluciones, aquellas que tratamos de ayudar mediante planteamientos para que sean sumadas a la iniciativa y soluciones de Gobierno que se deben priorizar antes que las nóminas de planillas, donde están enlistados acaudalados burócratas y muchos funcionarios improductivos que carecen de visión de país y menos vocación de servicio con sentido humanitario.

La comunidad de Sineti la conforman más de 250 habitantes y mejor no detallar en este momento lo que sucede alrededor en las comunidades aledañas, de Caballero Nuto, Trinchera Mayo, Pedregal, Mironi, Cerro Balsa y otras, todas dentro del corregimiento de Mununi #3, es oportuno señalar lo impresionante y a la vez deprimente que nuestro país, con tan solo 4.3 millones de habitantes, ostentamos 71 diputados y 71 suplentes, 671 representantes de corregimiento y 671 suplentes, 79 alcaldes y 79 vicealcaldes, 10 gobernadores y 10 vicegobernadores, es poco trascendente parece, que 1662 hombres coadyuven en algo para apoyar la gestión del señor presidente.

Aprovecho para mencionar los llamados y cuestionamientos que me han hecho amigos y conocidos sobre el porqué del tenor de mis escritos, que vengo haciéndole a la gestión de Gobierno del señor presidente Laurentino Cortizo Cohen. Debo decir que, siendo un miembro del Partido Revolucionario Democrático, mi respuesta ha sido sencilla y escueta; manifiesto que a la honra de dos prohombres para mí, en primer lugar, las enseñanzas de mi padre y en segundo lugar, las enseñanzas políticas de Omar, mi padre me señaló el camino de la humildad y la hidalguía que para hacer de una familia honorable hay que erradicar los hechos que tuercen el camino del prestigio y la honorabilidad y Omar, seguro estoy de que no “taquillaba” cuando decía “díganme lo malo que lo bueno ya lo sé”, además del que “más consulta menos se equivoca” y su exhortación de que lo que quería para sus hijos lo quería para su pueblo. Eso es hacer Patria, espero y confío en Dios que a su amparo logre dar mayor satisfacción a su pueblo.

Torrijista y copartidario PRD.