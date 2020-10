Quiero mi vida de vuelta

Quiero mi vida de vuelta para poder arrancarme esta mascarilla que no me deja respirar y que me causa escozor; quiero mi vida de vuelta para poder ver el rostro de las personas que me rodean, sin tener el obstáculo de esa ridícula mascarilla que no me deja ver la sonrisa de las personas y en especial la de las niñas y niños que me conocen y me saludan.