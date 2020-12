Animales políticos

El animal más feroz del planeta, de acuerdo con el libro de Guiness, es el tejón de la miel, que vive en África y en algunas partes de Asia. Es un animal chiquito, no pesa más de 30 libras y tiene como 11 pulgadas de altura. Pero ese animalito mata escorpiones y cobras, ha matado a búfalos, humanos y no le tiene miedo absolutamente a nada. Se le para bonito a leopardos y no es una presa preferida por la dureza de su piel. El tejón de la miel caza solo y no le importa recorrer docenas de millas para encontrar que comer.

La política es como el reino animal, tienes toda clase de animales en la política. Algunos políticos que son un tejón de la miel. Otros que son avestruces y se esconden, pero llegan a sobrevivir en la política, porque saben cómo trabajar en equipo con otras especies. El avestruz y la cebra, por ejemplo, son dos animales que, aunque son diferentes, trabajan juntos para huir de otros predadores más grandes. Utilizan la fortaleza de cada uno para defenderse y salir huyendo cuando un animal los está asechando. El avestruz tiene excelente olfato, pero mala visión, y la cebra, en cambio, tiene excelente visión, pero pésimo olfato. Así que andan juntos cuando pueden y si uno ve algo raro o el otro huele algo raro, arrancan a huir para sobrevivir. El tejón de la miel no, no le tiene miedo a nada y no sale a huir.

Los verdaderos leones en la política son los líderes de los grupos económicos que controlan la economía y los medios de comunicación. Un león sabe lo que es y no tiene que andar rugiendo para que otros lo sepan. Con solo verlo, ya sabes que él es el rey de la selva. Los políticos que se creen leones no son más que un tejón de la miel, difícil de matar y feroces, pero a las finales son presa. Su propia arrogancia y coraje los hace un blanco de animales más grandes con hambre.

En las elecciones de este año, el tejón de la miel, se le paró bonito a los leones y pensó que los iba a intimidar. A las finales el tejón de la miel salió a cazar y salió cazado. Mientras tanto, el avestruz que sabe cómo jugar pelota para sobrevivir con las cebras, solo tenía que usar su maduro olfato para evitar peligro. Si nos ponemos a ver, el avestruz en esta elección, fue un animal mucho más realista que el tejón de la miel.

El tejón de la miel nunca entendió sus debilidades ni su realidad para afrontar una manada de leones. No buscó refugio y fue al territorio de los leones para tentarlos. Los leones, que sí saben trabajar en conjunto, salieron a cazar al tejón para recordarle al resto del reino animal quien es el Alfa.

Si querían un final feliz, pueden ir al cine a ver el Rey León de Walt Disney. La realidad es que los leones son máquinas asesinas, totalmente frías y calculadoras que cazan en grupo. Este nuevo presidente, no va a generar conflicto, no va a confrontar, no va a buscar cambios profundos y no va a ir contra los leones. Volverá a existir un balance en el reino animal. Hasta que el tejón de la miel no evolucione y aprenda a cazar en grupo, seguirán reinando los leones.

Asesor político.