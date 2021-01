La logística para la vacuna de la COVID-19

El miércoles 13 de enero del 2021, tuve mi primer examen de Administración de la Cadena de Suministros, estaba compuesto de tres (3) preguntas, pero una en específico me llamó muchísimo la atención; esa pregunta fue, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sector logístico para poder cumplir la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en distribuir nueve billones de vacunas en una temperatura de -70ºC. Por un segundo quedé en blanco, porque realmente no me había puesto a pensar cuáles son los verdaderos pros y contras de movilizar mercancía a tan baja temperatura. Mi respuesta fue la siguiente: Las ventajas de poder movilizar la vacuna tenemos:

Primero, cuando sale del laboratorio, esas industrias farmacéuticas tienen sus propios depósitos con cuartos fríos que alcanzan la temperatura de -70ºC.

Segundo, hoy existen contenedores refrigerados que facilitan el movimiento de carga refrigerada a la temperatura indicada.

Y, por último, en el momento que la van a empacar para que la misma sea trasladada al contenedor, llenan una caja de cartón donde van aproximadamente 1000 dosis de la vacuna con hielo seco para que la caja por sí sola pueda mantener su temperatura.

El verdadero reto es el siguiente. ¿Cómo hacer que la vacuna mantenga su temperatura en los hospitales o clínicas? ¿Existen hospitales que tengan cuartos fríos o neveras con la capacidad de llegar a -70ºC? ¿Y qué pasa con los que no tienen este recurso?

¿Cómo llegará la vacuna, vía marítima, en contenedores refrigerados?, ¿será por vía área? Una vez llega el embarque de vacunas, el país deberá estar preparado con un equipo que maneje la logística de distribución a nivel nacional, provincial y comarcal, dado que la misma deberá ser trasladada por transporte aéreo debidamente equipado y utilizar contenedores refrigerados para la red de carreteras que une a todo el país; poseemos cuartos fríos dentro de lo que se conoce como la cadena de frío, para mantener a las temperaturas indicadas, como también existen empresas con cuartos fríos a gran nivel que deberán ser contratadas y como país contamos con una estructura a nivel logístico importante y eficaz para poder distribuir correctamente las vacunas. Otro de los dilemas a que nos enfrentamos es que no todos los hospitales van a tener cuartos fríos ni neveras con las temperaturas indicadas para la conservación de la vacuna; ¿por qué nos tenemos que preocupar por un cuarto frío o una nevera para que mantenga la temperatura? Según Pfizer, la caja de la vacuna trae mil dosis, esa caja, si no se guarda en un cuarto frío, solo se puede abrir dos veces por día, por menos de un minuto cada vez que sea abierta. El otro reto importante, y quizás tan importante como el traslado de la vacuna, es la parte logística del centro de salud que vaya a poner la dosis, deben estar conscientes de cuántas personas pueden inyectar en ese día, para poder sacar la cantidad de vacunas que utilizarán y mantenerlas a la temperatura indicada y en un tiempo récord tienen que inyectar para poder que la vacuna no pierda su temperatura.

La caja dura máximo 10 días con la temperatura adecuada, que realmente puede ser hasta menos. ¿A qué resultado nos puede llevar esto? A que muchas dosis de la vacuna se pierdan, porque no alcanzaron a inyectarse en la temperatura correspondiente.

Mi conclusión de las vacunas es la siguiente:

1. Pfizer/BioNTech:

- Efectividad 95 % después de dos dosis.

- Costo, 20 dólares americanos.

- Tiene que estar a una temperatura de -70ºC.

2. Moderna:

- Efectividad cerca de 95 %.

- Costo, 33 dólares americanos.

- Tiene que estar a una temperatura de -20ºC, que es la temperatura de un congelador.

3. Oxford-AstraZeneca

- Efectividad entre el 62 % y el 95 %.

- Costo, cuatro dólares americanos.

-Tiene que estar guardada en una nevera normal con una temperatura entre 3ºC y 8ºC.

No estudio Medicina y tampoco Finanzas, pero, viendo estos números y los problemas en Panamá de transporte para poder llegar a zonas de difícil acceso, he llegado a mis propias conclusiones. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero solo es mi opinión. Por el clima y la difícil distribución que va a darse en Panamá movilizar una mercancía de -70ºC, considero que la vacuna de Pfizer no es la mejor opción para el país, debe hacerse una compra mixta entre Moderna y Oxford y la última para las áreas rurales. Además, cuesta 20 dólares cada dosis, que al final serían 40 dólares, porque se necesitan dos dosis para que la vacuna haga efecto. En Panamá, sería mucho más fácil transportar la de Oxford-AstraZeneca o la de Moderna. Opino esto, porque la temperatura es mucho más probable que se pueda mantener durante la movilización y será mucho más eficaz guardarla en los hospitales, clínicas y hospitales rurales. Además, los precios al final son más económicos, en especial de Inglaterra.

Somos casi cinco millones de habitantes, la logística se puede hacer, pero con el trabajo de todos en equipo y adquiriendo las vacunas que más convengan al país. Propongo que se cree un equipo especialmente para la logística de la movilización y recibimiento de las vacunas en todo el país. Utilizando la experiencia del Tribunal Electoral. Para la salud no existen partidos políticos. Esta no es una vacuna más, es lo que va a hacer que volvamos a la normalidad que tanto anhelamos todos los panameños.

Estudiante de Logística y Administración de la Cadena de Suministros. Birmingham, RU.