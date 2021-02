La esperanza: salvavida para sobrevivir la pandemia

Polémico y difícil es definir en palabras la experiencia de la esperanza. La esperanza es la fe y un estado de ánimo, una disposición que, con valentía, se puede lograr algo o realizar algo.

Desde una perspectiva espiritual, en la doctrina cristiana, la esperanza es una de las tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad.

Desde un enfoque psicológico, quiero mencionar los aportes del neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia, Víctor Frankl, quien, en su libro “El hombre en búsqueda de su sentido”, nos da testimonio de la fuerza de la esperanza. Él sobrevivió a varios campos de concentración nazis en Auschwitz y Dachau, desde 1942 hasta 1945. Igualmente, los aportes del psicoanalista, psicólogo social y filosofo, Erich Fromm, en su libro “La revolución de la esperanza”, nos animan a tomar la antorcha y luchar por una sociedad más humanista frente a una desesperanza generalizada en el mundo.

Martin Seligman, psicólogo, demuestra que los pacientes que tienen esperanza generalmente se mejoran más rápido de sus enfermedades que los que no la tienen.

El Dr. Aaron Beck confirmó que la desesperanza aumentaba la probabilidad de suicidio en personas con depresión. Por consiguiente, entre los primeros auxilios psicológicos que se ofrecen a las personas en crisis suicida está la construcción de la esperanza por vivir.

Así, dentro de la actual pandemia, se vislumbra la promoción de la esperanza frente a la depresión e incertidumbre como un salvavida, con sustento científico, para sobrevivir al pesimismo y a sentimientos de incapacidad frente a la COVID- 19.

¿Cuáles son los salvavidas que ofrece la esperanza frente a la pandemia que vivimos actualmente?

1. Practicar la técnica de la proyección en el tiempo: cierra los ojos e imagínate que estás en lugares donde has ido frecuentemente y te has divertido. Ahora ubícate allí en agosto de 2021, en agosto de 2022, en agosto de 2023 y así sucesivamente. De esta manera te darás cuenta de que las pandemias no duran para siempre.

2. Tomar un álbum de fotos e identificar a sus seres queridos. Luego, visualizar en el tiempo la evolución de cada uno de ellos: verlos terminando su escolaridad, casados, con hijos y nietos. Comprometerse a acompañarlos en cada uno de estos eventos, experimentando mucha alegría haciéndolo.

3 – Dividir una hoja en dos partes: de un lado escribir las razones pesimistas, derrotistas, catastróficas, que pasan por su mente actualmente y, del otro lado, redactar las razones que expresan el deseo de vivir, el amor a la vida y los beneficios de sobrevivir para acompañar a sus seres queridos en las diversas etapas de su vida. Agregar aquí también experiencias que no has tenido aún y te gustaría tener en el futuro.

4- Desarrollar la espiritualidad, reafirmando que cada ser humano tiene una misión en el mundo.

5- Involucrarse en actividades que activan la esperanza, con valentía y solidaridad, con las mayorías que sufren, tanto de pandemia como de la desigualdad y de la injusticia, participando en equipos de voluntarios, asociaciones y sindicatos para luchar por un nuevo orden social libre de corrupción.

Psicólogo clínico y docente universitario.