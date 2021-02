Panamá no necesita más huecos y menos un túnel debajo del Canal

Venerables ancianos y pueblo en general, que paga impuestos en Panamá (directos e indirectos), ¿a quiénes de ustedes les han preguntado si les parece bien ese túnel, tan carísimo como innecesario, que insinúan en construir bajo el Canal de Panamá? Si en Arraiján ya no hay monos, en La Chorrera no hacen ni bollos, en Capira, bueno, será porque algunos están recogiendo pepitas de oro en las quebradas desde Campana hasta Villa Rosario y los venden en Penonomé.

Ese túnel nos endeudará hasta la médula, me pregunto: ¿Cuál es el negociado? ¿Cuáles serán los beneficios? ¿Hasta dónde quieren llegar con la avaricia? ¿Por qué no presentan un proyecto para educarnos a todos: ancianos, jóvenes y niños, aunque sea tres veces más caro que la ampliación del mismo Canal?

Ese tipo de inversiones, tan costosas como endeudadoras de nuestro destino, deben escogerse y someterse a la opinión nacional en grupos, que, a resumidas cuentas, es la que pagará, para ver qué pensamos el resto de los mortales de acuerdo con nuestras necesidades, aunque no sepamos leer ni escribir.

No es justo que el porvenir de Panamá esté en manos de caprichosos internacionales o nacionales, que piensan en otros países para ver si ellos caen, pero no en el nuestro, nosotros necesitamos proyectos más relevantes. Considero, si no pregúntenle a “Paco”, que con los huecos que tenemos a lo largo y ancho del país son suficientes. Es hora de pegarle una buena reencauchada al sistema, si acaso existe, de cómo escoger las prioridades. A mí me parece que un proyecto para construir sanitarios presentables en todo el país, en pueblos y ciudades de la República, para turistas y nacionales emplearía a más de 6000 personas solo en la construcción y más de 60 mil empleos sostenibles en el turismo a nivel nacional.

Economista, escritor costumbrista.