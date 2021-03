Razones para apoyar el Movimiento de Alimentación Saludable

Durante la primera parte de mi carrera profesional, escribí principalmente sobre economía de mercado y política de consumo. A medida que aprendí más, mi enfoque evolucionó para incluir el impacto que la comida tiene en los humanos y nuestra relación con la tierra y entre nosotros: agricultura, procesamiento, medio ambiente, salud pública, trabajo, educación, discriminación, desigualdad, justicia y más. Esto evolucionó mientras fui comisionado de la Clicac y luego en la industria de medios, donde he trabajado durante los últimos veinte años, y además continúo promoviendo comida sana y alimentación saludable, ahora desde mi plataforma digital de Life Blends.

En este momento canalizo mi energía hacia el lanzamiento de un movimiento nacional como parte de un proyecto que comparto con una cantidad plural de personas que tenemos los mismos valores, específicamente que la comida debe ser justa para las personas y los animales, asequible para todos, nutritiva y producida de manera adecuada y en forma que respeta la naturaleza y el medio ambiente. La comida también debe tener buen sabor y, la mayoría de las veces, eso requiere comprar, preparar y cocinar buenos ingredientes.

Muchos problemas de salud abrazan el derecho a vivir, pero ninguno lo hace tan bien como los movimientos de alimentación que complacen y entretienen a muchas personas con la comida que consumen todos los días. Nuestro enfoque no es llamativo, pero, sin duda, desde el movimiento de alimentación saludable la gente podrá alimentar su alma y la de su familia todos los días de su vida. Desde allí brotarán conocimientos e ideas nuevas, se compartirá información de forma tradicional, así como talleres con audio y video, además de boletines, recetas de cocina, consejos y técnicas, recomendaciones de productos, ingredientes, secretos familiares e incluso listas de productos disponibles en el campo.

Pero eso no será todo: se producirán artículos educativos, perfiles, entrevistas y debates sobre lo que está mal en el mundo de la alimentación y cómo mejorar las cosas. Y gran parte de esto estará disponible para todos de forma gratuita. Pero eventualmente se necesitará apoyo para ejecutar esta operación y ampliar este movimiento.

Por eso hemos pensado que vale la pena que cualquier persona pueda convertirse en miembro del Movimiento de Alimentación Saludable. Principalmente, porque permitirá continuar la gestión que hasta ahora se ha estado haciendo, de publicar artículos, realizar investigaciones, recopilar información, sufragar gastos de transporte y cubrir costos de operar una base de datos y una página web. Los miembros así tendrían acceso a cada una de las publicaciones disponibles, además de participar en conversaciones comunitarias regulares y obtener información semanal sobre los mercados de productos agrícolas.

Pero más importante aún es que estamos construyendo una verdadera comunidad, un lugar donde compartir lo que sabemos y preguntar sobre lo que no sabemos; un lugar donde descubrir cómo comer más sano y con menos dinero o tiempo, y más confianza, sabor y alegría. Un lugar donde promover la comida como si realmente importara. La vida de muchos de nosotros ha sido moldeada y enriquecida de innumerables maneras por la comunidad de chefs, cocineros y productores que participan del movimiento, y lo que quisiéramos es que usted ahora también se pueda beneficiar con esto.

El Movimiento de Alimentación Saludable solo puede existir con el apoyo de sus miembros. La idea de crear membresías anuales y mensuales pagaría los costos y gastos de las cosas que se necesitan para ayudar a fundar esta comunidad. Al mismo tiempo, sería ridículo no reconocer que a muchos de nuestros productores del interior no les está yendo bien, y si el Movimiento de Alimentación Saludables ha de ser útil y valioso, no puede serlo solo para las personas que pueden pagarlo cómodamente. Por lo tanto, si alguno de estos productores desea ser miembro, pero no puede por cualquier motivo, envíenos un correo electrónico a asaludablepanama@gmail.com o llámenos al 6407-0317 y solicite una membresía gratuita. No tiene que decir por qué; es suya y sin preguntas. Por otro lado, si a usted le va bien, se siente generoso y cree en este proyecto, puede regalar una membresía o convertirse en miembro por $20 al año, o más si desea apoyar este trabajo de manera más formal.

Para mí, el Movimiento de Alimentación Saludable es tanto la continuación de cuatro décadas de trabajo como el comienzo de un proyecto que, sin duda, durará el resto de la vida. Hay mucho por hacer. Espero que su unan más personas y juntos impulsemos este movimiento, por la salud de todos los panameños.

Empresario