La corrupción se contagia, el cáncer no

Esta licencia que me he tomado para resumirles una pesadilla que tuve, me libra de que piensen que soy un “darwiniano” y me separa poniendo tierra de por medio del vulgar panfletista de comentarios sin fundamento. DS nos dio libertad.

Por eso sustento que el PCG (Pan, Circo y Guaro) es el nombre más honesto e indicado para los partidos políticos en nuestro país. Aquí consideramos, como en otras partes del mundo subdesarrollado, que la corrupción es buena cosa, sobre todo porque es un fenómeno creado en las cúpulas de los diferentes modos de producción, a través de siglos de historia, casi desde el momento en que los mejores simios decidieron bajarse de los árboles y que con el transcurrir, merced a sus instintos, crearon hábitos y costumbres filtrándolos hacia sus descendientes, provocando diferentes sistemas e identidades que cimentaron raíces en distintos grupos humanos.

Nosotros, los “panamensis”, después de mucho tiempo de cazadores y recolectores de frutas y corozos, nos convertimos en novohispanos, gracias a la conquista española, cosa que somos el producto de una mezcla de aborígenes diversos y taimados con europeos de muy baja calaña, de tal manera que, si a usted se le ocurre realizar el experimento de hacer un batido con estos grupos humanos, obtendrá, sin lugar a duda, innumerables grumos de juegavivo, ladrones y mentirosos de diferentes estratos, ponemos por casos a la vista, el que Bukele dice que habla con DS y el Maduro con un parajito.

Entonces, no es de extrañar que reaparezcan en el firmamento social curas, pastores, sindicalistas, extaxistas y dirigentes variopintos, como pedófilos y saltatapias… y que sean estos los que sepan llegar con facilidad y propiedad a la masa mayoritaria, también corrupta, pedigüeña e ignorante y, muchas veces, vacunada desde los vientres de sus madres por intereses aviesos, que pueden curarse, pero, a tiempo, con la mano de DS, algo de ética y buenos ejemplos.

Por esas razones discutibles, si usted va a participar en política como candidato por primera vez en su vida, hágame el favor y primero observe que en Panamá desde el cura para abajo casi todos son corruptos. ¡Cuídese! y pídale a DS y a la Virgen que algún día se escuche la noticia de que las vacunas contra la COVID-19 llegaron a su provincia, o mejor, mientras tanto, haga el ejercicio mental de que, del pan, circo y guaro, no hay nada para Ud., si no pertenece al partido de turno y que, además, no importa mucho, porque la mala hierba nunca muere y pueda que, sin saberlo, usted sea un arbusto de “uña de gato” o un bejuco ahorca vena'o.

Economista, escritor costumbrista.