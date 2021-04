Reflexiones sobre el triunfo de Lasso y la izquierda de caviar

El triunfo de Guillermo Lasso en el Ecuador ha sorprendido al mundo. Tras perder tan aparatosamente en la primera vuelta, se recuperó y logró alejar de su país la influencia perversa del expresidente Rafael Correa -causante de la entrega de su país a los intereses del Partido Comunista de China- y todo lo que ha significado el chavismo y el socialismo del siglo XXI, con su gran secuela de robo y corrupción.

El que ganara Lasso también afecta a Panamá, por la vinculación de los sectores de poder aquí con esa especie de anarquismo que se palpa por doquiera en nuestro subcontinente.

El proyecto expansionista de la izquierda corrupta, que yo llamó de caviar por el gusto que tienen por el lujo y por apropiarse de los recursos públicos, ha sufrido un gran revés. Lo peor: que nunca lo esperaron, llegando hasta confiarse de que era imposible perder.

Jamás sabremos lo gastado, o “invertido”, por el dictador Maduro para que ganara el exministro de Economía, Andrés Arauz, testaferro político de Correa. Tampoco se sabrá cuántos asesores cubanos, españoles (Podemos) y mexicanos (Morena) se hicieron presente en Ecuador para facilitar el triunfo de un “marxista” de su cofradía.

Sus planes de expansión fueron truncados. El plan era conquistar Ecuador que, a través de esbirros del chavismo, como el expresidente colombiano Ernesto Samper, acusado de ganar las elecciones con ayuda de los narcos, era algo asegurado. No había margen de error; respiraban triunfalismo. Después rematarían con Colombia, la próxima parada en el planificado dominó de control marxista para la región. Como vemos, todos muy cerca de Panamá, donde tenemos la influyente ala del PRD vinculada con la izquierda de caviar y pancista del Foro de Sao Paolo, reencarnado en el Grupo de Puebla.

Ese plan, trazado desde Cuba hace muchos años, había estado ganando espacio, como el logrado en Argentina a través de su vicepresidenta Cristina Fernández, quien libra actualmente una batalla total para librarse de una veintena de casos de corrupción con la que la tiene cercada la Justicia.

La geopolítica del área cada vez está más marcada por los dos polos que se van desarrollando en América Latina. El de Estados Unidos, que perdió protagonismo mundial tras el aislamiento del “American First” de Trump y la aparente debilidad de Biden. Y el de Rusia, China, Irán y Turquía, que han estado aupando a regímenes autoritarios en el área, como el de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, importándole poco si con ese dominio saquean los recursos de sus patrocinados.

El triunfo de Guillermo Lasso, un conservador con buenas raíces morales y personales, impide el pretendido aislamiento a Colombia, afectada actualmente por una guerrilla (FARC y ELN) que entran y salen de Venezuela como Pedro por su casa, disputándose, con el ejército de ese país, las parcelas del tráfico de la droga. En el medio se encuentran los soldados venezolanos, que están perdiendo la vida. Ecuador, en manos del marxismo corrupto que se ha extendido en América Latina como una nefasta plaga, terminaría de aislar a Colombia, situándola como el próximo sistema democrático en caer. Por eso lo significativo de lo ocurrido en tierras ecuatorianas.

Es penoso que en Panamá no se den este tipo de análisis sobre lo que ocurre en el escenario internacional que tanto afecta a un país como el nuestro. Estamos más cerca de parecernos a Venezuela por la forma cómo nos están gobernando. La “democracia”, que algunos ilusos consideran por conveniencia que existe en Panamá, hace ignorar que las clases políticas y económicas, más que preocuparse por el futuro patrio, siguen llevando al país a un despeñadero. Por eso es que no progresa la justicia, con tantos poderosos impunes. Por eso la caricatura de democracia que a diario se demuestra no está funcionando.

Somos parte de un subcontinente cada vez más convulso y que, se mueve entre las órbitas estadounidenses, por un lado, y las rusas, chinas, iraníes y turcas, por otro lado. Seríamos unos tontos en desconocer dónde le corresponde a Panamá estar ubicado.

Analista político.