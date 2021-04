Financiamiento de la seguridad social

Escuchamos a un vocero de la CSS decir que las cuotas obrero-patronales son uno de los más altos, sobre lo cual tengo mis reservas, pues, en el hermano país de Costa de Rica el aporte de la cuota obrero-patronal asciende a un 24 %, mientras que, en Panamá, es de 22 %. No obstante, debemos señalar que en Costa Rica hay un sistema único de prestación de servicios de salud, mientras que acá tenemos la dicotomía de la CSS - Ministerio de Salud.

Igual que en Costa Rica, tenemos ingresos adicionales a la cuota obrero-patronal, la diferencia está en que en Costa Rica se hacen estos aportes en función de la masa salarial que cotizan al sistema y al final, se logra que sobre cada salario costarricense se aporte un 37 % a la seguridad social.

En Panamá, podríamos hacer algo similar, identifiquemos a los sectores que podrían hacer transferencias a la seguridad social, sin que tengan mayor impacto a los precios de los consumidores, de manera que haya una justa redistribución de la riqueza, pues al final de cuentas, la seguridad social es responsabilidad de todos.

Pero esta propuesta pasa por una reingeniería de la CSS, imposible que esto funcione si no resolvemos el tema de gerenciar la institución. En Costa Rica, existe una oficina virtual, donde los asegurados desde un celular tienen acceso a servicios de la institución, pueden inscribir a los trabajadores domésticos, pagar las planillas y conocer, en tiempo real, sus aportaciones a la CSS. En Panamá, lograr esta información es una odisea, y nos obligan a que tengamos que ir a un sitio a solicitarla, cuando vivimos en un mundo donde el entorno material ha dado paso al entorno virtual.

Cuando no sabemos si nuestro patrono está haciendo los aportes de la cuota obrero-patronal, debemos preguntarnos qué incidencia tiene para la institución o el asegurado, veamos los siguientes escenarios:

Si el asegurado se entera, al momento de solicitar su pensión, que el patrono no aportó las cuotas, si no se puede remediar todos perdemos, la CSS que no recibió ese ingreso y el asegurado, que no podrá pensionarse, a menos que pague esas cuotas.

El programa de Enfermedad-Maternidad se ve afectado, porque ha dejado de recibir el 8 % de los salarios no reportados a la CSS.

Es voluminoso el informe de morosidad que edita por ley la CSS sobre los patronos que no cumplen sus obligaciones y estamos convencidos de que si cada asegurado pudiese obtener en tiempo real las aportaciones que hace a la seguridad social, sería el mejor ente fiscalizador para que las empresas cumplan sus obligaciones.

En Panamá, por cada empleado administrativo, hay 1.2 técnicos de salud, mientras que, en Costa Rica, por cada administrativo hay 5.7 técnicos. La diferencia está en que la oficina virtual disminuye sensiblemente el número de empleados administrativos, mientras que acá, obligamos a que los usuarios de la institución tengan que visitar las oficinas, para justificar la excesiva burocracia de la institución.

Gerente de Servicios de Salud.