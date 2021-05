IMA: plan estratégico en construcción

El libro “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK GUIDE)”, versión sexta, publicado por Project Management Institute, explica los estándares para la gestión de proyectos. https://www.pmi.org/learning/publications/pmi-today.

En mi opinión, las herramientas son útiles para la gestión de proyectos y pueden ser consideradas para continuar mejorando la administración del Instituto de Mercadeo Agropecuario, tomando en cuenta el mensaje que aparece en su sitio web, revisado el 15 de mayo de 2021, “PLAN ESTRATÉGICO EN CONSTRUCCIÓN”, “Será elaborado basado en el plan de acción “Uniendo Fuerzas” y demás lineamientos del Gobierno, en consenso con todos los actores”.

https://web.ima.gob.pa/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrategico-IMA-2020.pdf Sugerimos elaborar un plan sencillo, con metas concretas, enfocándose en: lecciones aprendidas, juicio de expertos, reuniones, lista de control y principio 80/20; ya que, lamentablemente, cuando hay cambio de directivos, en algunas ocasiones, los informes de desempeño y memorias de la entidad no son considerados para medir el avance de los proyectos versus el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024.

Pasamos a detallar la utilidad de estas: las lecciones aprendidas de la cantidad de servicios prestados por provincia y por mes a los productores en el área de: análisis de laboratorio, pesaje, almacenaje, fumigación y ensaque coadyuvarán a mejorar la toma decisiones relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras y la calidad del servicio.

Juicio de expertos, formar equipos interdisciplinarios e interinstitucionales para brindar asesoría técnica a los productores. Crear un equipo integrado por un miembro de: IMA, MIDA, ISA, Idiap y BDA por provincia, para acompañar a los productores desde el inicio de la siembra hasta la cosecha. El equipo podrá resolver las dudas de los productores a medida que van surgiendo.

Realizar reuniones con el equipo, en mi experiencia, son favorables para la retroalimentación del avance de las tareas y sus estatus, aunque a veces los directivos menosprecian esta técnica. Programar reuniones de treinta minutos semanalmente, donde se especifique la asignación, responsable y fecha de entrega, permitirá evaluar el cierre de los proyectos de acuerdo con su cronograma. Incorporarla evitaría la falta de control y seguimiento en el alcance, tiempo, costo y calidad de los proyectos.

Reuniones por nivel para validar el avance de los proyectos. Primer nivel: director general, secretario general, director administrativo y los directores regionales. Segundo nivel: directores regionales y jefes de departamentos. Tercer nivel: jefes de departamentos y sus equipos de trabajo. Compromisos: minuta por reunión, detallando la tarea, responsable, fecha de entrega y estatus. Registrar las minutas en el sistema de gestión documental.

Lista de control: les permitirá definir las tareas pendientes, sus estatus y su relación con el plan estratégico de la entidad y Gobierno 2019-2024.

El principio 80/20, si se analizan los factores que han obstaculizado la construcción y remodelación de los silos, podrán identificar los procesos donde deben hacer más énfasis al momento de planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos de infraestructura de la entidad.

Leyendo en la memoria de 2020, hay aspectos que pueden considerarse para mejorarse, como: reingeniería a las ferias, casos de éxitos de producción, apoyo a la comercialización, pago a productores, asesoría técnica, apoyo logístico, sistema de información para agronegocios, catálogo de rubros cultivados y mantenimiento de los silos a nivel nacional. Estos aspectos pueden conformar el plan de acción de la entidad concadenado con el Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024. https://web.ima.gob.pa/wp-content/uploads/2021/02/MEMORIA-IMA-2020.pdf

Esta pandemia nos ha enseñado que debemos reforzar nuestro sector agropecuario; por consiguiente, debemos tener presente la frase del señor Virgilio Athanasiadis Palacios: “Los países son libres y soberanos en la medida que producen su propia comida”.

Docente