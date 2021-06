¿Investigación o filtración?

Es pan de cada día ver comentarios en las redes sociales agradeciéndole a un medio por sacar a la luz información que termina siempre en escándalo.

Empiezo estas líneas con la intención de aclarar, como estudiante de Periodismo, que es preciso entender la diferencia entre investigación y filtración. Es obvio… todo lo que sale de la oscuridad y conlleva hechos sensacionales sacude de forma contundente. Una de las posibles causas, en mi concepto, es el continuo asombro. Cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, siempre sale un nuevo drama, digno de una serie de televisión.

No voy a juzgar ni a criticar. De hecho, he coincidido con algunos de los miembros de estos medios, en diferentes seminarios y conversatorios, relacionados al manejo de datos. Sin duda tienen las agallas de publicar información que, conocida por muchos, pocos llegan a revelar. Siempre tendrán mis respetos por ese proceder. Es meritorio tener claro que hoy, con la tecnología existente, cualquier persona puede manejar información importante. Filtrarla no la convierte en periodista o medio investigativo.

Para los detractores del Periodismo, les recuerdo que es una carrera profesional. Tenemos que ir a la universidad para perfeccionarnos en el arte de buscar, investigar, editar, corregir, interpretar y luego publicar. Desde las primeras clases aprendemos los fundamentos. El Periodismo sí tiene fundamentos y muchas otras materias claves. No es pasar una información, porque sí. Es más que sacar una primicia y desatar escándalos. Es más que aparecer en la televisión o subir videos. Es una vocación en la cual tienes que ser responsable de forma permanente.

¡Ah, pero, lees y escuchas a muchas personas decir que hay una ley de libre expresión y prensa! Panamá no cuenta con leyes sobre el manejo del Periodismo, mas, sí tiene códigos éticos. La Constitución se refiere al derecho que tiene toda persona a la libre expresión de sus pensamientos, sin censura previa. Tenemos la obligación de apegarnos a esos códigos éticos con responsabilidad. No puedes ser parcial, no debes: ni endemoniar ni endiosar a una persona. La palabra es poder, pero, hay que usarla para el bien, no para intereses personales o grupos específicos. Hay que tener en cuenta el derecho a réplica, así como respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El ejercicio de esta profesión es algo muy delicado.

Resulta vital educar sobre las diferencias entre una filtración y una investigación. Una investigación no se publica hasta no estar seguros de que está completa y coherente. Será de gran importancia la participación y verificación de las fuentes que forman parte del suceso. Siempre hay que ser justo y cuidadoso de los hechos. Es indispensable permitirle al público crear su propio criterio. Usted, apreciado lector, ¿saca su propio criterio o sucumbe ante los efectos narcotizantes de cada medio?

¡Ojo, que esta confusión no es solo a nivel local… es global! Urge que se retome el tema de la regulación de la profesión del Periodismo en nuestro país. Es indispensable educar a la sociedad sobre lo importante que es la comunicación y el peso que tiene la palabra publicada. Sea Ud. periodista o no, hay que ejercer la libre expresión con responsabilidad.

Estudiante de Periodismo, Universidad de Panamá.