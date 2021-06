Gobierno: lo negativo es más que lo positivo

Para mantener la objetividad, tengo que prescindir del aprecio que le tengo a Nito Cortizo y así poder hacer el análisis más justo de lo positivo y de lo negativo de su Gobierno.

Todo Gobierno de una administración presidencial tiene cosas buenas y comete varias equivocaciones.

La mayoría del Partido Revolucionario Democrático (PRD) no solo no ayuda al presidente, sino que trata de ser ella la que gobierna la cosa pública. Esta es la percepción que los diputados tratan de dar. Me llaman la atención los no-comunistas del PRD, que, más bien, callan sobre la cosa pública y dejan que hagan los izquierdistas radicales.

El dirigente que es hoy secretario general es acompañado de uno u otro, también radical del PRD, quienes fueron a La Habana a halagar a los comunistas de la isla y después al dictador Maduro en Venezuela. Esos mismos funcionarios están enquistados en el Gobierno. Contrataron del Gobierno de la isla caribeña a los médicos y enfermeras cubanos. Los acuerdos le costaron varios millones de dólares a Panamá.

Los no-comunistas del PRD mantuvieron total silencio por el hecho.

La opinión pública reconoce el plan de vacunación y la cantidad de ellas que podrán aplicar antes de finales de año, logrando que nuestra población esté totalmente vacunada contra la COVID-19. Lamentablemente, el Gobierno ha solicitado muchos préstamos que tendrán que pagar varias generaciones en el futuro; también ha llevado a niveles altísimos la burocracia del Estado.

Hay que sopesar entre lo positivo y lo negativo, esto último sobresale muchísimo. Este es un lastre muy grande, que pesa sobre los hombros del presidente Cortizo.

Este es un país muy pequeño y complicado.

Es muy sencillo: es un presidente sin partido. Nito no ha tenido la habilidad para imponerse al PRD. Él ha tenido que someterse al partido.

No acepto, pero comprendo, que la burocracia estatal contribuye a disminuir el altísimo desempleo que se encuentra en niveles muy elevados. Pero sí puede eliminar a varios bellacos que gozan de una jubilación alta y, además, disfrutan de magníficos y elevados salarios.

El Gobierno ha tomado una decisión, muy peligrosa y dañina económicamente, que favorece a unos pocos, quienes forman parte de la planilla como empleados públicos, con todos los beneficios, como automóviles, gasolina y guardaespaldas, en detrimento de muchos panameños que están hoy día en gran pobreza y desamparados.

