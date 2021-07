¡Abran las jaulas! (II)

“Los terneros fueron el primer problema de la agricultura industrial que despertó la preocupación pública. […], y el consumo de ternera per cápita en EUA cayó de un pico anterior de nueve libras a menos de media libra”

¿Por qué los esfuerzos para proteger a los animales de granja industriales en nuestro continente no han logrado producir el tipo de cambio legislativo que Europa ha obtenido? La experiencia de California y Michigan sugiere que cuando a los votantes se les dio la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre si debiera permitirse que los animales de granja giren o estiren sus extremidades, lo aprobaron de manera abrumadora. Este fue el año en que Barack Obama fue elegido por primera vez como presidente de EUA, y tanto California como Michigan fueron estados fuertes en su elección. No obstante, más californianos y michiguenses votaron para otorgar libertad de movimiento a los animales de granja (63 % y 62 %) que votaron por Obama (61 % y 57 %).

Sin embargo, es poco probable que el cambio hubiera ocurrido en estos dos estados sin la posibilidad de un referéndum iniciado por los ciudadanos y, en ausencia de ese mecanismo, no hay indicios de que una legislación de estilo europeo esté sucediendo a nivel federal o hemisférico. Es difícil escapar a la conclusión de que las legislaturas de nuestros países responden menos a las opiniones de sus electores que los parlamentos europeos, especialmente cuando una industria con recursos financieros considerables a su disposición se opone a esas opiniones.

En ausencia de una legislación nacional, ¿qué tan exitoso ha sido el mercado moralmente informado para cambiar las tres formas más extremas de confinamiento que existen, es decir, jaulas para terneras, jaulas para cerdas preñadas y jaulas para gallinas ponedoras? Echemos un vistazo a cada uno a su vez.

La forma recomendada por la industria de producir terneros es separar las crías de sus madres el día que nacen, colocarlas por el resto de sus vidas (alrededor de dieciséis semanas) en cajas que miden cinco pies por dos pies (dimensiones que, por lo menos durante el último mes de sus vidas, les impiden incluso girar); alimentarlas con una dieta completamente líquida hasta el sacrificio, aunque para entonces ya habrán pasado la edad en que normalmente comerían pasto (esto mantiene la carne de los terneros de color rosa pálido, por lo que el productor recibirá un precio superior); no proporcionarles paja para la ropa de cama, porque los terneros la comerían; asegurarles de que los terneros no tengan acceso al hierro, lo que oscurecerá su carne; verificarles los niveles de hierro en su suministro de agua y usar un filtro si están altos; construirles la caja de modo que los terneros no puedan alcanzar ningún accesorio de hierro oxidado, ya que disolverían el hierro al lamerlos.

Los terneros fueron el primer problema de la agricultura industrial que despertó la preocupación pública. Las imágenes en 1980 de estos miserables animales se afianzaron en la mente de las personas, y el consumo de ternera per cápita en EUA cayó de un pico anterior de nueve libras a menos de media libra. Todavía faltaban otras dos décadas más de cabildeo antes de que el grupo comercial de la industria cárnica se comprometiera, en 2007, a deshacerse de las jaulas de ternera individuales y pasar a las jaulas de grupo para 2017. Hasta ahora, el consumo de ternera no se ha recuperado.

Vamos ahora con las cerdas. Las cerdas reproductoras, las madres de los cerdos criados para carne, se mantienen en jaulas del mismo ancho que las utilizadas para terneros, pero con solo dos pies más de largo. Las cerdas llegan a ser animales muy grandes, por lo que en estas jaulas no pueden caminar o dar la vuelta. Liberados en el campo, pasarían el día buscando comida, socializando con otras cerdas o cuidando a sus lechones. Las cerdas en jaulas no tienen nada que hacer en todo el día, sino que se levantan y se acuestan, a excepción del breve período en que comen. Para aliviar el estrés, desarrollan un comportamiento estereotipado, se balancean de un lado a otro o roen las barras de sus cajas. Salen de las jaulas solo para dar a luz y mamar a sus lechones. Luego se encuentran en una forma diferente de confinamiento severo conocido como “jaula de parto”. Los productores de cerdos no dicen que sus cerdas están embarazadas o dan a luz, eso sería demasiado irónico al ser términos muy parecido al de las mujeres. Las cerdas gestan y luego paren. Y tan pronto como los lechones son retirados, las cerdas vuelven a quedar embarazadas, generalmente por inseminación artificial. Luego vuelven a las jaulas. Y nosotros seguimos esta saga la próxima semana.

