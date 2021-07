Cuba debiese vender su millonario armamento bélico

“Los gringos no deberían meterse, si acaso enviar medicinas y comida a Haití, ya que muchos cubanos acuden a comprar en la tierra del vudú […]”

Después del estallido social de Cuba los días 11, 12 y 13 de julio de 2021, hemos hablado con economistas de acá de Panamá, entre ellos exmandatarios y exdiputados archivados, contadores públicos autorizados, personas de negocios, excontrabandistas expertos en mercados negros y blancos y también, ¿cómo no?, con tracaleros reconocidos como lagartos con guarumos en el lomo, porque pisan en la tierra como los gatos, curas, pastores y españoles dueños de prostíbulos famosos. Y libremente se llegó a la conclusión de que el Partido Comunista cubano, junto con la población de once millones de habitantes, incluyendo el pequeño círculo cero de privilegiados no tendrán sosiego de ahora en adelante.

“Contrario censu” sería si de alguna manera el cruel y ateo totalitarismo reinante cede ante la lógica de la situación actual, aceptando que con su sistema están viviendo un engaño, un desastre humanitario terrible, como bien dijo Gorbachov a su secretaria (“Mija, estamos pintando en el óxido y nos vamos a caer”).

Es mentira que los gringos van a invadir a Cuba, ¿para qué? Ya lo hicieron una vez para independizarlos de la derrotada España. El PCC antes de salir por las buenas, debe vender todo el millonario armamento bélico que tiene Cuba de adorno y por gusto. ¡Nadie quiere invadir a un país en miseria absoluta! Eso sería como comprar una casa en ruinas en Samaria y restaurarla con saliva so pretexto de vivir bien.

A Cuba la califican como un país absurdo apertrechado en armas carísimas que debe salir de ellas, pues tiene: miles de tanques, cientos de aviones, docenas de helicópteros, barrancos de misiles, bombas, granadas y cuantas metralletas el diablo creó. En el mundo existen más de dos naciones locas y más pendejas que les comprarían esos pertrechos con los ojos cerrados y estamos seguros de que con ese capital comenzarían a salir del estercolero en donde están metidos, ya que imposible sería que se sostengan con: a.- una escasez endémica y general de años; b.- apagones constantes; c.- falta de combustible; d.- muy poca, pero poca agua potable; e.- inflación sobre inflación hasta con plata de mentira; f.- ciudades corroídas y gente cada día más hastiada por la sofocante vida de perros sin dueños que le brinda el Estado y que de a vaina creen en DS, porque está prohibido.

En las ciudades de Cuba mantienen a los viejitos y viejitas en las oscuridades de las noches “añingotados” en las calles, cuan aborígenes australianos, mirando para cielo para avisar de las invasiones yankees y reportar todo lo que se mueve. Imagínense ustedes las penurias a que someten hasta a los más vulnerables de ese pueblo.

A los comunistas les encanta burlarse de los que creemos en DS. Bueno, el punto al que llegamos los que hablamos libremente en Panamá en las conversaciones arriba descritas es que los isleños resolverán casi todo solo con libertad y dejando de adorar a hombres que también es cosa obligatoria particularmente en ese sistema.

Los gringos no deberían meterse, si acaso enviar medicinas y comida a Haití, ya que muchos cubanos acuden a comprar en la tierra del vudú, pues los haitianos, pese a todo, están mil veces mejor que los cubanos hoy día, con mejor salud física y mental y hasta con la grandiosa libertad de no bañarse si no les da la gana, a pesar de contar con más agua potable que Cuba.

Economista, escritor costumbrista.