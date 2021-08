Cuide y haga buen uso de su tarjeta de crédito

Según informes, las deudas por tarjetas de créditos en el país alcanzaron más de 2516 millones de balboas hasta abril de este año, y muchas personas poseen más de una tarjeta.

Ante la gran variedad de tarjetas de crédito y su financiamiento con diferencias significativas, entre las tasas promedios de interés, costos de anualidad, seguros y otros cargos que estas conllevan, ha hecho de este instrumento de pago una alternativa para muchos consumidores.

Sin embargo, es importante hacer buen uso de este crédito. La Acodeco ofreció algunas recomendaciones, tales como: ser responsable, evitar compras compulsivas y uso excesivo; siempre pagar a tiempo para evitar recargos; firmar la tarjeta en la parte de atrás inmediatamente se reciba; planificar las compras; no utilizarla para pagar compras por impulso; verificar que en el estado de cuenta no haya compras duplicadas, o se registren compras no efectuadas y que se hayan inscritos todos los pagos efectuados.

Sobre el cuidado que deben tener los cuentahabientes, le comparto el caso de un señor que pagó su comida en un restaurante con su tarjeta de crédito. Le entregaron el recibo y lo firmó, la camarera dobló el comprobante y lo puso dentro de la tarjeta.

Normalmente, él lo tomaría y lo pondría en su cartera o bolsillo, sin embargo, echó una mirada y descubrió que era una tarjeta del mismo banco, pero de otra persona, y expirada. Llamó a la camarera, que parecía nerviosa. Ella tomó la tarjeta, se disculpó y fue rápido hacia el cajero bajo la mirada atenta del hombre. Todo lo que la camarera hizo fue entregar la tarjeta expirada y el cajero, sin ningún intercambio de palabras, la tomó, la dejó bajo el mostrador y le entregó la tarjeta original del cliente. Ella la tomó y regresó al señor solo con una disculpa. Asegúrese siempre de que la tarjeta que pone en su cartera es suya. Por su propio bien, desarrolle el hábito de verificar su tarjeta de crédito cada vez que le ha sido devuelta después de una transacción.

También es importante señalar que la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, “que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento”, prohíbe imponer cargos o costos adicionales o exigir una compra o monto mínimos al consumidor al pagar con tarjetas de crédito. Por estos motivos, la Acodeco ha recibido 23 denuncias en este año, 5 por adicionar un cargo al precio de venta y 18 por exigir un consumo mínimo.

No tenga más tarjetas de las que en realidad necesita y pueda pagar; si su tarjeta de crédito está hasta el límite máximo, cancele el saldo adeudado, por medio de un préstamo a una tasa inferior a la que está pagando (la Ley 81 ofrece esta alternativa en su artículo 13).

Comunicador social.