Sobre Taiwán, China y Nicaragua: lo que me preguntaron y lo que publicaron

LO QUE ME PREGUNTARON:

1.- ¿Reconocer a la República Popular de China implica poder quitarle sus bienes a Taiwán?

Taiwán reconoció que la República Popular China y no Taiwán es el representante legítimo de la nación china ante la ONU, que expulsó de su organismo a Taiwán. La representación, incluida (a nuestro juicio) la sede, pasarían a ser propiedad de la China Popular. La República Popular China se acoge a este principio de Derecho Internacional, pero deja su aplicación en la práctica a la actitud del Gobierno local y no hace un conflicto de ello con Taiwán. China debe respetar la posición del Gobierno local, así como su interpretación del significado del principio de “una sola China”. En Taiwán tienen posiciones divergentes en torno al tema. Sin embargo, ha de tomarse en cuenta que Taiwán es firme aliado de EUA, que en 1979 reconoció al Gobierno de la República Popular China como el único Gobierno legítimo de China.

2.- ¿Esto tiene algún antecedente en América Latina? ¿Cómo fueron los casos de Costa Rica (2007), Panamá (2017) o El Salvador (2018)? ¿Les respetaron sus bienes en esos países?

Tengo entendido que en esos países se les respetó los bienes de Taiwán y que China no protestó, a pesar de tener el derecho a reclamarlos, porque China es muy respetuosa de la soberanía local. Sin embargo, hay que evaluar también la conducta de Taiwán frente al soberano. Por ejemplo, los diplomáticos y funcionarios taiwaneses, tanto en Panamá como en Taiwán, quemaron, con mezcla de odio y fruición, la bandera nacional de Panamá (ver: Julio Yao, “Quema de la bandera de China Popular”, en China, Panamá y la Geopolítica (328 págs.). En este sentido, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomática (1961) no se aplica a Taiwán.

3.- ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista del derecho internacional en casos como estos?

En casos como este, en donde se requiere una definición sobre los derechos de Taiwán y China, yo sugiero que Nicaragua eleve una Solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que sus magistrados aclaren este punto importante de Derecho Internacional. Taiwán no puede participar, porque no es miembro de la ONU ni signataria de la Convención de Viena, a menos que puedan probar que aceptaron la jurisdicción de la Corte en representación exclusiva de Taiwán.

4.- ¿Qué piensa sobre la posición de Taiwán que durante años guardó silencio respecto a los abusos de derechos humanos cometidos por Ortega y ahora se enfrenta a esta situación?

Opino que hizo lo correcto: no intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Por esa misma razón, Taiwán no debe o no debió cooperar con la oposición al Gobierno de Nicaragua. Ahora, menos derecho tiene a opinar contra la República Popular China. Taiwán debe abandonar su alianza con EUA, porque pone en peligro al planeta entero.

LO QUE PUBLICARON (OCTAVIO ENRÍQUEZ, CUESTIONARIO DEL CONFIDENCIAL):

Exasesor de Torrijos respalda decisión de Ortega

Para el analista internacional Julio Yao, exasesor del General Omar Torrijos en Panamá y exagente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia, a Taiwán se le respetaron sus bienes en países donde se reconoció a China Continental, como Costa Rica en 2007, Panamá en 2017 y El Salvador en 2018.

Sin embargo, a su criterio, se debe evaluar la conducta de Taiwán frente al soberano y recordó que en Panamá funcionarios taiwaneses “quemaron con una mezcla de odio y fruición la bandera nacional de Panamá” y la de la República Popular de China.

Yao es de la postura que la Convención de Viena no es aplicable en el caso de Taiwán y al ser la China Popular el “representante legítimo” ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), los bienes locales pasarían a “ser de su propiedad”.

“En casos como éste, en donde se requiere una definición sobre los derechos de Taiwán y China, yo sugiero que Nicaragua eleve una solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que sus magistrados aclaren este punto importante de Derecho Internacional. Taiwán no puede participar, porque no es miembro de la ONU ni signataria de la Convención de Viena (1961), a menos que puedan probar que aceptaron la jurisdicción de la Corte en representación exclusiva de Taiwán”, adujo en un cuestionario respondido a CONFIDENCIAL.

Según Yao, Taiwán hizo lo correcto al no pronunciarse sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejecutivo de Nicaragua, lo que interpreta como inmiscuirse en asuntos internos.

Sin embargo, la comunidad internacional en general ha denunciado el irrespeto a los derechos civiles de la ciudadanía por parte de Ortega, lo que el caudillo sandinista ha calificado de “intervencionismo” para evitar responder por los abusos, entre ellos algunos calificados como crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales.

La ruptura con Taiwán se da en medio de la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la represión y tras la reelección ilegítima de Ortega en noviembre pasado, tras la eliminación de la competencia electoral consecuencia del encarcelamiento de los principales líderes opositores y el control del poder electoral.

A ninguno de estos puntos se refirió Yao e instó a Taiwán a abandonar su alianza con Estados Unidos, porque “pone en peligro al planeta entero”.

COMENTARIOS A LA PUBLICACIÓN DE CONFIDENCIAL (JULIO YAO)

Nada he dicho que dé pie al subtítulo: “Exasesor de Torrijos respalda decisión de Ortega”.

El caso bajo análisis constituye una cuestión que abre interrogantes objetivas sobre el Derecho Internacional y que, por lo tanto, no debe estar sujeta a interpretaciones o simpatías ideológicas (FSLN-Oposición), incluidas la posición de Occidente (EUA-OEA). Por estas razones, he sugerido solicitar una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de La Haya.

En ningún momento he dicho o dado a entender que apoyo o no apoyo al presidente Ortega.

Sí estimo que el Gobierno de Nicaragua tiene derecho a interpretar si el compromiso de “una sola china”, elimina a Taiwán como una entidad que reclama independencia de la República Popular China. También, es necesario respetar la posición de China Popular, que tiene derecho a reclamar los bienes de Taiwán (en nuestra opinión), si bien no lo ha hecho y se mantiene pasiva y respetuosa del soberano local, el Gobierno (y no “régimen”) de Nicaragua. En este sentido, se puede entender que dicha interpretación o posición ya la expresó la Procuraduría nicaragüense.

Según el medio nicaragüense, Confidencial, “A ninguno de estos puntos se refirió Yao, refiriéndose a los atropellos a los derechos humanos. Mi respuesta es que en ningún momento me lo preguntaron (ver texto completo de la entrevista - supra).

