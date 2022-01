Cada seis meses la misma retórica presidencial

Llegó el 2022, con ello la presentación del informe del presidente de la República, el cual se ha constituido en una retórica cada seis meses, donde Laurentino Cortizo vive en el país de Alicia, el de las maravillas. Como siempre, un discurso cargado de números, los cuales solo son creíbles por actos de fe, ya que la realidad concreta que vive la mayoría de los panameños desdice de las mismas.

Tres áreas ocuparon el discurso: salud, social y económico. En el caso de la salud, circunscrito a la vacunación contra la COVID, sin considerar el incremento de la misma en el país, que alcanza niveles del 2020; la vacunación la vinculó directamente a la necesidad de salvar empresas. Dejó por fuera la falta de medicamentos, la mora en la atención, el deterioro en la infraestructura, la falta de equipos e instrumental quirúrgico, la deuda con el personal de salud, el rezago en la atención de otras enfermedades. En materia de seguridad social, impera el reduccionismo impulsado por los neoliberales (problema actuarial: imposición de paramétricas), el famoso estudio actuarial que realizará la OIT, organismo que en esa materia enfrentará, entre otros, las inconsistencias de los datos cuantitativos.

En el plano social, el centro del discurso, los miles de balboas que ha entregado en concepto de subsidios; sin embargo, obvia señalar que los recursos han sido tardíos, insuficientes para hacer frente a las necesidades fundamentales de vida de la población desempleada, en informalidad o que aún mantienen contrato y salario suspendido. Olvida que algunos de estos subsidios existen para favorecer el poco número de empresas que prestan el servicio (oligopolios). No dice que cada vez es menor el número de personas que reciben algún tipo de transferencias, a pesar de la precariedad en que viven. En el tema de educación, se centró en los resultados de las pruebas estandarizadas, obviando que los países que han enrumbado su educación, para ello han suspendido su participación en estas pruebas; planteó que los planteles educativos estarán listos para el nuevo año lectivo, sin embargo, ante la falta de planificación no se aprovechó el 2021 (clases virtuales) para reparar los mismos, hoy mucho de los planteles que se encuentran en “reparación” es prácticamente pintar bancas y paredes, persistiendo la falta de agua y energía en los mismos. En vivienda, cifras que repetía para intentar resaltar la supuesta atención en esta materia, la realidad evidencia cifras muy por debajo del déficit habitacional, de la cantidad de personas en asentamientos humanos, personas que hoy pierden sus viviendas por falta de empleo y miles que no logran cumplir con los requisitos hipotecarios, ni siquiera de los llamados bancos de fomento.

En materia económica, insistió en resaltar el manejo positivo de la economía, la proyección del crecimiento económico, el mayor de América Latina. No dijo Cortizo-PRD, que decidió entregárselo por completo a los empresarios, al negar ajuste de salario mínimo en 8 de cada 10 actividades económicas, con ello se profundiza la desigualdad, la mala distribución de la riqueza.

Como plantea Frenadeso, son 30 meses de más sufrimiento y neoliberalismo que vive el pueblo humilde y trabajador. En el balance de mitad de Gobierno, obvio: los casi 41 000 millones de deuda pública; el ineficaz uso de los más de 25 000 millones de dólares del presupuesto nacional; el alto costo de la vida, que, según el ministro del MIDA, aumentará en 4 % los precios de los alimentos en los próximos días; deterioro de los servicios públicos y calles del país; la corrupción, negociados, robos e impunidad; la justicia corrupta y selectiva; incremento de la narcopolítica; precarización del trabajo y despidos masivos; minería a cielo abierto ilegal; política internacional servil, entre otros.

A 58 años de la gesta heroica del 9, 10 y 11 de enero de 1964, te esperamos en las escalinatas del Instituto Nacional, a las 8:00 a. m., para rendir homenaje a nuestros mártires. La lucha sigue por nuestra plena soberanía, contra el despojo de las áreas revertidas, por el uso social del excedente canalero, por un canal al servicio del desarrollo nacional y social.

Conusi-Frenadeso.