Blades y Lombana

He leído con mucho cuidado y a profundidad el artículo que escribió, hace poco, el Dr. Rubén Blades. He tenido con él una relación de más de 50 años.

Mi primer encuentro con él fue cuando yo era gerente de la Cervecería Nacional y él hacía sus “pininos” como cantante. Hizo una “cuña”, creo que es la única que ha hecho, haciéndole publicidad a la Cerveza Atlas en lata (la primera que se lanzó al mercado panameño).

En esos largos años transcurridos, él, con gran esfuerzo y tenacidad, se convirtió en un artista de fama internacional; también encontró tiempo para lograr su doctorado en la prestigiosa Universidad de Harvard. Años después se convirtió en político, al crear su Partido “Papa Egoró”, para aspirar a la Presidencia de la República.

También fue ministro de Turismo, donde hizo una buena labor. Recorrió el mundo entero llevando su música, que atrajo a una gran multitud que aplaudía con entusiasmo sus canciones.

Independientemente de los ataques al pasado y al presente del expresidente Ricardo Martinelli, al cual le dedicó, con fuertes epítetos, más de la mitad de su artículo, he encontrado una gran similitud entre el Dr. Rubén Blades y don Ricardo Lombana. Ambos han mostrado gran preocupación por el futuro de Panamá.

Les preocupa, a ambos, la deuda pública, que se está acercando a más de 40 000 millones de dólares. La planilla del Gobierno que pasará, dentro de pocos meses, de los 4000 millones de dólares. Y, también, han demostrado, los dos, gran preocupación por lo que se ha venido haciendo “pasando la pelota”, de Gobierno en Gobierno, del grave problema de la CSS. La solución del problema de la Caja de Seguro Social no se puede postergar más y tenemos, con fuerza, que denunciar la corrupción que existe en el sistema de justicia.

Ambos conocen los problemas que tiene el país, es oportuna una reunión entre ellos, para tratar cuáles son las soluciones a los asuntos que aquejan a nuestro país.

Muchos “politólogos” intuyen que el Dr. Rubén Blades está aspirando a la candidatura presidencial. Para ser realista, solo él lo sabrá. Pienso, que será candidato presidencial, si las condiciones le serían favorables. El futuro nos lo dirá. (?) Lombana aspira también y como candidato independiente en las últimas elecciones obtuvo mucho respaldo en especial de la gente joven.

En la campaña de 1994, éramos 7 candidatos. Yo no tenía ninguna oportunidad de ganar, pero actué siempre como si fuera a triunfar. Recorrí todo el país, desde Chiriquí hasta Darién, llevando mis planes.

En una ocasión, cuando Rubén y yo asistíamos a una conferencia de prensa televisada, en la cual todos los aspirantes presidenciales expusimos nuestros planes e ideas, nos sentaron juntos a Rubén y a mí. Él me dijo: “me molestan mucho las luces”. A continuación, me preguntó: “¿cómo no te afectan a ti?”. Yo le contesté rápidamente: “si a ti te molestan ellas, que tú estás acostumbrado en los sets en los cuales haces tus películas, como me sentiré yo, por supuesto, muy mal”.

Rubén sacó más votos que yo. Él que triunfó fue el Dr. Ernesto Pérez Balladares. Después fueron presidente en su orden: Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Con excepción de Ricardo Martinelli, teniendo más del 60 % de los votos, los demás presidentes obtuvieron mucho menos del 40 % de los votantes.

En Panamá no existe la segunda vuelta electoral (solo dos o tres la tienen en América). Lo que hace muy difícil que un gobernante pueda contar con un sólido respaldo popular.

