Hija del expresidente Pérez Balladares nominada para la ACP

Se trata de Dora María Pérez Balladares Boyd. ¿Cómo surge la designación que hizo el presidente Laurentino Cortizo? Desde finales de julio de 2019, el mandatario la había asignado como miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá. Aunque no tiene relevancia, lo daré a conocer para que el público tenga respuesta a esa pregunta de “¿cuánto gana un directivo en el banco que es bien nuestro?”. Por cada sesión ella cobraba cien balboas. Según fuentes confiables, Dora María dejó marcas muy positivas en esa institución, que es la depositaria de los dineros del Estado. Y por las redes muchos se preguntan sobre el lobby que hizo el exmandatario Pérez Balladares para lograr esa nominación. A ellos les cuento que el expresidente no movió un dedo para que ello ocurriera. Es más, según mis fuentes, las hijas del expresidente son alérgicas a trabajos que guarden relación con el Gobierno. Además, no necesitan de prebendas oficiales.

En un día del mes de diciembre pasado, Ernesto Pérez Balladares recibió una llamada del presidente Laurentino Cortizo. Le habló sobre la intención de presentar la figura de su hija para que reemplace a uno de los directivos de la Autoridad del Canal a quien se le vence el periodo pronto. Cortizo quería saber si Pérez Balladares tendría algún inconveniente. Me informa la fuente que Pérez Balladares le indicó a Cortizo que no tenía inconvenientes, pero, sería Dora María Pérez Balladares quien dirá la última palabra.

Cuando el expresidente conversó con su hija ella expresó que aceptaba la propuesta del mandatario Cortizo. “Papá, para mí será de mucho orgullo y satisfacción poner todo mi empeño y lo que he aprendido en una institución que representa los más caros intereses de la Patria”, fue la respuesta de ella. Después de la conversa entre quien dirigió los destinos del país de 1994 a 1999 y al que lo hace ahora, pasaron casi dos meses. Luego recibió una llamada donde le pedían el número de su hija y también la hoja de vida.

Dora María aspiraba a incursionar en el mundo de la medicina. Estudió en la misma universidad donde se preparó su papá… The University of Pennsylvania. Su preparación inicial es “Biological bases of human behavior”, es decir, “bases biológicas del comportamiento humano”. Allí también estudió su hija. Era tanta la pasión que sentía por esa parte de las ciencias que llegó a trabajar con el doctor Camilo Alleyne en su clínica de fertilidad. Uno propone y el de arriba dispone. Abandona el campo de las ciencias y se dedica a estudiar lo mismo que su padre. Ella ha hecho una carrera exitosa en la banca y luego se abrió para establecer su propia firma de asesoría de inversiones. La invitaron a la junta directiva del desaparecido Banco Universal, en compañía de otros distinguidos banqueros, como Alberto Paredes. Aceptó el reto en un momento en que el banco estaba en proceso de recomposición. Según las fuentes consultadas, Dora María Pérez Balladares Boyd es una mujer brillante, honesta, recta y que tiene mucho que aportar al país.

Esta historia la quiero completar con las impresiones cortas de la nominada para formar parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Cuando le pedí un mensaje corto sobre la decisión del presidente Cortizo, Dora María Pérez Balladares Boyd respondió: “Habiendo crecido dentro de un hogar que participó íntimamente en la gesta de regresar a manos panameñas el Canal, me siento llena de orgullo de ser considerada para este cargo”. Ahora, habrá que esperar la ratificación en la Asamblea Nacional para que Dora María y otros dos panameños sean, de forma oficial, miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Toda esta información la validé con personas cercanas a la familia del expresidente Ernesto Pérez Balladares.

La mente es extravagante. Cuando el presidente Cortizo anunció el nombre de Dora María Pérez Balladares Boyd, me trasladé a ese centro deportivo en Juan Díaz donde el PRD elegiría al candidato presidencial para los comicios de 1984. Los primeros, desde 1968, donde los ciudadanos escogeríamos de forma directa al presidente, vicepresidentes, legisladores, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento. El candidato propuesto y deseado por la alta dirigencia de ese partido era Ernesto Pérez Balladares González Revilla. Noriega tenía en mente el nombre de Nicolás Ardito Barletta. A pesar de ello y de las intimidaciones, Pérez Balladares llegó al lugar. Antes de entrar sus colaboradores mostraron a varios francotiradores dispuestos a disparar si él entraba al recinto. Tenían órdenes expresas de Noriega de actuar. Frente a este panorama optó por retirarse. Luego fue contactado por personas ligadas al general donde las amenazas fueron aún mayores. Ellas incluían la vida y honra de su familia, donde estaban sus hijas. Pérez Balladares optó por sacar a su familia del país.

