¿Sabe la importancia y alcance de un EsIA?

Cuando se habla de un proyecto, lo primero que a muchos le viene a la mente es dónde se desarrollará, segundo, qué hay en los planos y tercero, qué harán con lo que hay en ese terreno. Todo se debe a que no estamos acostumbrados y no nos gusta que nos cambien lo que vemos en nuestro entorno. Por otro lado, el inversionista, cuando tiene la idea del proyecto, lo primero que hace es, sacar un presupuesto para buscar cómo se financiará y quién lo hará, pero ambos grupos muy pocas veces están anuentes a cómo no afectar el ambiente natural, o cómo ese proyecto de gran envergadura se puede realizar sin afectar lo natural, la economía o a la sociedad civil, es allí donde empiezan a tomar importancia los Estudios de Impactos Ambientales, que hoy me hacen escribir este artículo.

Más que otro trámite necesario para adquirir un permiso e iniciar un proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental o EsIA, es un proceso, no un simple trámite, que se resume en un documento para ser evaluado, el cual está destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones, para toda inversión, y está orientado a garantizar que los resultados del proyecto sean ambiental, económica y socialmente sostenibles.

Panamá, a pesar de que ha crecido y está marcando el paso en Latinoamérica, con relación a la obligatoriedad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental antes de iniciar cualquier proyecto, no escapa del hecho de que tenemos muy poco tiempo de estar en el proceso de elaborar y evaluar Estudios de Impactos Ambientales. A pesar de que desde 1994 se empieza a hablar del tema en Panamá, no es hasta el 1 de julio de 1998, cuando, por medio de la Ley No. 41, Ley General de Ambiente de la República de Panamá y posteriormente su debida reglamentación mediante Decretos Ejecutivos, se crea el proceso de evaluación de Estudios de Impactos Ambientales, y se establece como obligatorio elaborar y someter al proceso de evaluación todo proyecto, proceso de evaluación hoy llevado por el Ministerio de Ambiente de Panamá.

Al tener muy poco tiempo comparado con países vecinos y muy poca divulgación sobre su importancia, algunos caen en el error de no tomarlo en cuenta para su planificación o de olvidarlo una vez su aprobación. Es muy común hoy día escuchar la frase “El Estudio de Impacto Ambiental está mal hecho”, y la pregunta es: ¿qué es mal hecho?, la verdad es que la mayoría de las veces no está mal elaborado, sino que ha sido ignorado al momento de la planificación, construcción y operación del proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental, como documento, cuenta con toda una serie de capítulos y anexos importantes para cada proyecto y su evaluación, pero en realidad el mismo inicia con su aprobación, ¿Por qué?, porque es cuando inicia el proyecto, donde se puede evaluar y considerar si las medidas de mitigación, compensación y restauración para cada uno de los impactos identificados, son realmente mitigables hasta su cierre. Y no solo es cumplir y demostrar, en el caso de Panamá, a las autoridades que todo está bien, sino que también se le debe demostrar a la sociedad civil que lo que se plantea en el documento, realmente se puede cumplir.

Para concluir, los Estudios de Impactos Ambientales se deben considerar como una herramienta de planificación y no un simple trámite, los cuales deben marcar el inicio, el camino a recorrer y el final de todo proyecto y que al momento de ser ignorados es cuando los problemas ambientales, económicos y sociales surgen y muchas veces no se pueden remediar.

Todos queremos un país próspero, económicamente competitivo y que siga manteniendo ese potencial natural que nos diferencia de todos los países, ¿verdad?, bueno, la única forma de lograrlo es planificando adecuadamente y respetando las normativas existentes, en especial las ambientales, en las que en Panamá somos líderes y al final son el marco del respeto a la vida del ser humano y de todas las especies que habitan y comparten esta tierra con nosotros.

(*) Director general del Grupo Camsa Panamá, master en Gestión y Planificación Ambiental y en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Web page: www.grupocamsa.com