Diputados colaboran con el gran despojo al pueblo

La Asamblea Nacional acaba de ratificar tres miembros para la Junta Directiva del Canal, entre ellos al profesor Luis Navas Pájaro, académico y especialista con el grado de Maestría sobre la Región Interoceánica y el Canal de Panamá, actualmente director del Instituto del Canal y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá. Un representante de los sectores que lucharon por la recuperación de la soberanía y del Canal de Panamá. Esta designación, que representa solo uno, en medio de una Junta Directiva compuesta por empresarios con intereses privados, procedentes del sector que rechazaba la conquista del canal.

Sí, ellos, los que decían “De soberanía no se come”; ellos, los que lucharon para que los gringos no se fueran, porque no seríamos capaces de administrar nuestra conquista, alcanzada por estudiantes, trabajadores y profesionales del pueblo.

Hoy, los diputados han ratificado a dos mujeres, de las cuales declararon en la Comisión de Credenciales no conocer. Laury Melo de Alfaro y Dora Pérez Balladares, miembros del sector empresarial, cuya trayectoria en sus empresas familiares y formación académica no tienen vínculo alguno con la posición que han querido y conseguido. Laury y Dora, pasaron a la ratificación respaldadas por la solicitud y recomendación del hombre más rico de Panamá, Stanley Motta. Las cartas que suscribe el mencionado hombre de negocios resaltan su vínculo con Laury en asociaciones comerciales y muy poco de Dora, a quien pondera por su entereza moral y profesional. Para los diputados ha sido suficiente la solicitud del señor Motta para ratificar a dos (2) mujeres que acentúan el desbalance en la composición de la Junta directiva del Canal; pues le han regateado y negado al pueblo, que entregó su sangre por la recuperación del canal, los espacios de equidad en la Junta Directiva. Hoy, en una burda acción, sacaron de la escena al pueblo negándole su expresión en la Asamblea y así aprobar las nominaciones del poder económico. Es así como Laury Melo de Alfaro y Dora Pérez Balladares Boyd, pasan a la Junta Directiva del Canal, sin méritos y sin dignidad, más que para responder al interés de quien solicitó sus nombramientos para hacerse de los grandes negocios del Canal, secuestrado por una Junta Directiva oligárquica.

Hoy, los diputados le cerraron las puertas de la Asamblea al pueblo, negándole cortesía de sala para no escuchar el reclamo del verdadero dueño del Canal. Hoy, los diputados han entregado una vez más el Canal a los amos de ojos chocolates.

Con esta acción sin respeto ni vergüenza, Leandro Ávila a la cabeza de la Comisión y otros, deja a una empresa beneficiada con esta última decisión presidencial, pues tiene ya tres representantes en la Junta Directiva: Francisco Sierra, Nicolás González Revilla y Dora Pérez Balladares, todos vinculados a Medcom.

¿PARA ESTO LUCHÓ EL PUEBLO? ¡ESTAMOS ANTE UN GRAN DESPOJO!

Socióloga