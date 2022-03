Lo electoral como catalizador de las luchas sociales

El 22 de febrero de 2022, se realizó, en un hotel de la localidad, un encuentro entre representantes de un sector sociopolítico valioso de la sociedad panameña. Esta reunión fue auspiciada por la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) y su dirigente, el Lic. Alfredo Graell. Esta central es uno de los sectores del movimiento sindical con alta trayectoria y organización del país. Asistieron organizaciones y personalidades del campo democrático, progresista, patriótico y popular del país. La Profa. Dalys Batista, el politólogo Richard Morales, el Dr. Olmedo Beluche, Lic. Moisés Carrasquilla, la Unión Nacional de Mujeres de Panamá, la Conusi, Polo Ciudadano, el Partido del Pueblo, el Colectivo Bayano y el Movimiento Político Patria, entre otras agrupaciones y figuras. El objetivo fue conversar coloquialmente sobre la construcción de un proyecto para democratizar y transformar la sociedad panameña.

Destacaron cuatro ideas:

Primero, el reconocimiento del logro histórico de la nación y el movimiento social panameño durante el siglo XX, la descolonización del Canal de Panamá, que incluso se expresa en la postulación presidencial reciente del patriota Luis Navas a la directiva de la ACP.

Segundo, lo preciso de construir un espacio de coordinación y comunicación sociopolítica de las fuerzas populares que no solo actúe mediante activismo contestatario, sino también de manera propositiva para el país.

Tercero, la existencia de una acumulación cuantitativa significativa en el movimiento social evidenciada por la presencia de organizaciones fuertes en el ámbito sindical y gremial, grupos dinámicos ecológicos, juveniles, comunitarios, feministas, originarios y populares en general.

Cuarto, a pesar del peso cuantitativo, el activismo y el dinamismo de las organizaciones sociales y populares no se ha hecho catálisis política. Es decir, no se ha logrado un salto cualitativo que permita que la visión de este sector de la vida nacional y los objetivos populares se proyecten en el Estado, en la Asamblea Nacional, los Gobiernos locales o tengan presencia directa en el Órgano Ejecutivo, por ejemplo. Esto queda de manifiesto al comparar a Panamá con la corriente democrática y progresista de América Latina. Es una deficiencia de la democracia panameña, en parte, producto que los sectores progresistas no han podido participar con eficacia para garantizar los mejores resultados en los procesos electorales en los últimos 18 años.

Sin embargo, el pueblo panameño ha dado a los sectores progresistas las condiciones para participar políticamente. Esto se ha manifestado en las candidaturas a libre postulación de luchadores sociales y personalidades progresistas en 2004, 2009 y 2014 y las inscripciones del Frente Amplio por la Democracia (FAD) en 2014 y 2019.

Este proceso de 18 años ha generado experiencias y un aprendizaje pausado. La catálisis política de las fuerzas progresistas es un potencial que hay que convertir en acto. Una tarea pendiente. Se puede producir, el país lo necesita, las organizaciones populares también lo necesitan. Ya que es importante que los aportes e intereses sociales que las organizaciones populares representan estén manifestados directamente en el Estado, por interlocutores articulados orgánicamente con el pueblo.

En consecuencia, dadas las circunstancias actuales, lo electoral es el proceso catalizador de las luchas sociales. El complemento de las luchas y logros sectoriales e históricos de las organizaciones. No es una forma cualquiera de participación democrática popular. En la realidad vigente, lo electoral es la forma concreta en la que se puede producir un salto cualitativo de las organizaciones populares y sus cuadros. Su evolución política, lógica e histórica. Por eso, los sectores progresistas, a pesar de las adversidades y las contingencias que aparezcan, deben esforzarse por participar electoralmente con eficacia, inteligencia, audacia, flexibilidad táctica máxima y profunda amplitud. Creando relaciones políticas nuevas, haciendo las alianzas necesarias y constituyendo un partido político.

Docente universitario y analista.