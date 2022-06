Suerte a los nuevos candidatos independientes

Este deseo de buena fortuna va de parte de un grupo importante de candidatos que participaron en la contienda recién pasada como independientes. Les advierten a los aspirantes que primero vean la película “el salario de miedo” para que sepan a que berenjenal prefabricado se van a meter, pues todos los formularios que firmen inocentemente serán vinculantes para ponerlos a subir y bajar escaleras peor que a cualquier cabecilla de banda delincuencial, narcotraficante, lavador de dinero fácil, pedófilo comprobado o traficante de seres humanos. No crean en los incentivos que se prometen por cada firma válida, ni en las reuniones mata tiempo en las que son expertos, pues en el certamen pasado inclumplieron escandalosamente.

Créanle a los que ya han participado en esta calenda tenebrosa, que más bien serán candidatos a ser perseguidos hasta después de las elecciones aunque no hayan ganado ni cometido ningún delito. Vehículos carísimos de doble tracción llegarán sin importarles el costo del combustible hasta los tranqueros de las casas más recónditas en el monte, cargados de cartas preñadas de sellos y firmas extravagantes adornadas con más remolinos que un “rial” de hilo pabilo, demostrando pasiones internas de mucho mando y jurisdicción, nada menos que citando para imputaciones formales por las cuales pueden meter a uno en cualquier masmorra ya sea con covid o con la ciruela del mono.

La gran mayoría de ex candidatos independientes con dedo y medio de frente, señaló al electorado como enjambres de avivatos cebados después de la época colonial por 200 años consecutivos en nuestro territorio. Calculan que el 80% son pedigüeños, ladinos y mal educados tal cual lo formalizó la corona española al establecer las castas humanas en esta parte del planeta: Españoles, Los criollos Indígenas, Negros y Sefarditas judíos.

Ahora bien, los panameños honestos que por su formación en sus hogares, su educación, moral ética y sentido común, que crean poder cambiar la situación política en Panamá., por favor no pierdan su tiempo que al final del ejercicio caza bobos del sistema comenzarán a entender porqué el redentor en sus siete últimas palabras dijo: Consummatun est.

Ahora como “esto no lo cambia nadie” y Panamá es lo mejor que hay después del kétchup y que por eso vivo feliz aquí y no me he ido para EEUU, cuba, Venezuela ni nicaragua. Entonces les queda a la gran población compuesta por negropardos ,negros tentaatrás que se creen canadienses e indígenas, tres alternativas para votar, la mejor es RM -Recogiendo mierda según los mentideros-. El supuesto nuevo camino (en donde no hay ni mierda (como dicen en los cafetines) y otras dos, que mejor ni se las menciono porque dan ganas de cagar en el monte. Sin embargo si el nidal de avivatos de la cúpula del partido ahora sin necesitad de brazo armado alguno, escoge a un candidato vivaracho a presidente de la República que por primera vez parezca al menos panameño como por ejemplo al cuádruple electo diputado a la Asamblea Nacional de la República: Benicio Enacio Robinson Grajales, lastimosamente hará rodar la cabeza de RM por los suelos y la suerte de los candidatos independientes además.

Economista, escritor costumbrista