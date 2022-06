2024: Siembran figuras

Hemos venido señalando el adelanto del proceso electoral con la complicidad de los magistrados del Tribunal Electoral. Es evidente que el poder económico juega en los dos bandos (partidos tradicionales y supuestos grupos independientes) a fin de colocar en el 2024 “figuras” potenciales para mantener el estatus quo. Es recurrente en los medios de comunicación social la aparición de personajes que pretenden colocar como candidatos potenciales que sirvan a sus intereses, lo que algunos denominan “siembra de candidaturas”. No se trata solo de “independientes” sino también de figuras que levantan desde los partidos políticos (tradicionales y de reciente aparición), en este último caso algunos se presentan con el ropaje de “nuevos”, lo que en gran parte de los casos resulta falaz, ya que han estado vinculados a las estructuras formales del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), manteniendo la misma conducta que a los que dicen cuestionar, han avalado leyes y medidas que lesionan los intereses del pueblo humilde y trabajador o han ratificado en cargos de dirección pública a personajes ampliamente cuestionados.

Como se ve, los medios de comunicación han creado falsas expectativas sobre las candidaturas de libre postulación, mientras ignoran las trabas que se le han impuesto al FAD para su reinscripción y participación electoral. Los medios de comunicación no hablan de esto último porque no les interesa y porque están ocupados en promover a seudo independientes de su predilección y a partidos constituidos recientemente cuyas principales figuran han ocupado cargos con gobiernos PRD y se rodean de políticos tradicionales.

Así como en el 2019 se concentraron en la costosa campaña de la no reelección, no regulada por el Tribunal Electoral. Frente a ello, tal como plantea Frenadeso, en las elecciones pasadas, 55 diputados, de 71, no se reeligieron, pero eso en nada cambio la Asamblea Nacional, los escándalos por corrupción, por la aprobación de proyectos a cambio de canonjías, la imposición de leyes nefastas a la nación y la sociedad, han continuado. Ello demuestra que la profunda crisis que vivimos no se resuelve con simples cambios de figuras, se requieren transformaciones profundas. Hay que cambiar el sistema. Urge una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer esta podredumbre.

Debemos advertirle a la población y a quienes optan por la libre postulación, que estas elecciones serán más antidemocráticas, excluyentes y fraudulentas que las pasadas.

Este panorama nos permite plantear que la demanda social urgente del pueblo panameño no esta en quienes nos han gobernado o sus futuros reemplazos (gatopardismo). Los temas fundamentales de la agenda de los panameños de a pie gira en torno a la necesidad de una política real que permita generar trabajo decente, aumento de salario mínimo y salario general; a la ejecución de una política de disminución, congelamiento y control de precios de los bienes y servicios básicos; cese a los desalojos forzosos a los pobladores que luchan por vivienda digna; acceso a agua potable; medidas concretas que atiendan el problema de recolección y disposición de la basura e inseguridad;

Es decir, ante el estado de pauperización de las condiciones materiales de vida del pueblo panameño, es urgente romper con el modelo económico que concentra la riqueza y los ingresos en cada vez menos personas.

Los poderes fácticos, las élites económicas, no quieren que la única opción política e ideológica distinta, la única fuerza popular, patriótica, incorruptible, anti neoliberal y anti oligárquica, que atenderá los problemas del pueblo humilde y trabajador, representada en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) participe. Por eso en 2019 le robaron el 2% para subsistir legalmente como partido político. El pensamiento único no admite disenso.

El FAD continuará en su esfuerzo de preinscribirse y ofrecer una alternativa política real, para que el pueblo deje de votar por verdugos.

Secretario general de Conusi y Frenadeso