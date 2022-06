Alimentos que protegen contra la covid-19

Hoy vivimos en medio de una pandemia. Todos saben eso. Y casi al principio de la pandemia, el British Medical Journal publicó un editorial titulado “Covid-19: Lo que comemos importa aún más ahora” (https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2840). En ese momento, ya se veía que las principales comorbilidades, como se les suele llamar, que empeoraban la gravedad de la covid estaban casi todas relacionadas con la dieta, como diabetes, obesidad, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y luego, mucho más tarde en la pandemia, el British Medical Journal publicó un estudio en el que los investigadores encuestaron a los trabajadores de la salud con alta exposición a pacientes con covid-19 en seis países sobre sus hábitos dietéticos y los resultados de covid-19. Y descubrieron que las personas que seguían dietas basadas en plantas tenían un 73% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad de covid-19 de moderada a grave, mientras que las que seguían dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas tenían un 48% más de probabilidades de tener una enfermedad de moderada a grave de la enfermedad del covid-19 (https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/05/18/bmjnph-2021-000272). Podemos decir que una alimentación a base de plantas protege contra los casos graves de covid-19. Aquí hay muchas hipótesis. Actualmente hay cerca de 30 estudios que han abordado los alimentos integrales, las dietas basadas en plantas y el riesgo y la gravedad de covid. Algunos son hipótesis, algunos son estudios observacionales, algunos son estudios en curso. Y todos son muy prometedores. Y parte de lo que sabemos es que este virus ingresa al intestino. Es decir, no hay duda cuando está en la nariz y la boca, nos lo estamos tragando. Y se sabe que si toma muestras de heces en alguien con una infección activa por Sars-CoV-2, en realidad dará positivo en sus heces o en un hisopo anal. Entonces, un intestino saludable con bacterias saludables es otra línea de resistencia. Y cuando agrega batidos de leche, papas fritas y hamburguesas con queso, no tiene un revestimiento saludable que resista la infección y la inflamación de cualquier virus, y menos del Sars-CoV-2. Por eso, cuando comemos alimentos que inflaman, como la grasa saturada que se encuentra en las carnes rojas marmoladas, pollo, pavo, cerdo, yemas de huevo, queso y todas las demás versiones de lácteos enteros, la grasa saturada daña el revestimiento de nuestro intestino, los enterocitos, las células, más que cualquier otro alimento, y libera una ola de inflamación (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904539/). Si tenemos una infección por Sars-CoV-2, lo primero que necesitamos es una dieta antiinflamatoria, con alimentos integrales y naturales de colores brillantes, ricos en vitaminas, minerales y nutrientes. Hemos aprendido que la vitamina D es críticamente importante (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33744444/). Igualmente, el zinc y el magnesio son fundamentales. Y toda esta ciencia de medicina ortomolecular es muy interesante y es algo que los médicos cada vez entienden y practican más. En Panamá hubo un doctor que en los primeros meses de la pandemia creó polémica entre sus pares por recomendar batidos de frutas y vegetales a sus pacientes, e incluso ofrecerlo a la comunidad como un remedio sanador. Pero ahora vemos, luego de estudios y análisis, que si se complementa la dieta con batidos de frutas y vegetales que contienen ajo, cebolla, semillas de comino negro, germen de trigo, semillas de linaza y berries de Goji, para listar unos ejemplos de alimentos ricos en nutrientes, la cobertura contra las enfermedades virales aumenta significativamente. De hecho, ya hay un estudio aleatorio en humanos en Sars-CoV-2 para reducir el riesgo y la gravedad de esta infección viral por los compuestos realmente únicos que se encuentran en semillas de comino negro (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34407441/). Y así es igual de asombroso con todas las dietas a base de plantas sin procesar. El problema es que en los estudios solamente se pueden elegir agentes únicos y los estudios a los que hemos tenido acceso simplemente están poniendo semillas de comino negro molido en ensaladas, sopas y frijoles. Pero esto no es el comino que se compra en polvo o en frasquitos dentro de un supermercado. Es una línea especial de plantas llamadas Nigella sativa. Y animo a que todos siembren en sus casas un poco de esta especie y cuando crezca se lo coman en semillas enteras molida sobre ensaladas y batidos. Se ven como los granos de pimienta, pequeñas semillas de sésamo negro. Y al final son muy económicas. Es un alimento real en forma de una semilla. Repito, puede tirarlo en los demás alimentos junto con las semillas de sésamo, de girasol o de chía. Es un promotor de salud a otro nivel. Y si le gusta masticarlo, entonces guárdelo en una botellita y mastíquelo durante el día. Fáciles de usar, muy fácil de guardar. Son pequeñas, casi del mismo tamaño de una semilla de chía, pero con propiedades curativas fuera de este mundo.

El autor es empresario, consultor en nutrición y asesor de salud pública