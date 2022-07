Las universidades y la igualdad de género

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es tan importante que, con motivo del 8 de marzo de 2022, Times Higher Education y el IESALC – Instituto de Educación Superior para América Latina y El Caribe publicaron un informe sobre la Igualdad de Género en las Universidades (THE Report Gender Equality: How Global Universities are Performing, 2022).

Como parte de las clasificaciones de impacto, Times Higher Education ha producido una clasificación que se enfoca en cómo las universidades están contribuyendo a la igualdad de género. Algunas de las medidas analizadas como parte del ranking son la investigación sobre género, las políticas sobre igualdad de género, el compromiso con la contratación y promoción de mujeres, la proporción de estudiantes mujeres de primera generación y las medidas de acceso de los estudiantes, entre otras.

Según el mencionado informe, las cinco mejores universidades para la igualdad de género son:

1.Universidad de Chiang Mai, Tailandia

En 2021, la Universidad de Chiang Mai lanzó un programa Mujeres en ingeniería para alentar a más estudiantes a postularse a cursos de ingeniería.

Desde 1991, el Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad ejecuta un “Proyecto de Formación de Voluntariado Jurídico para Mujeres Rurales del Norte”. El objetivo es empoderar a las mujeres para que comprendan los problemas legales y tengan voz en la formulación de políticas en la comunidad local.

2. Universidad de Indonesia

La Universidad de Indonesia lanzó su “ODS Hub” en 2019 como un centro para todas las actividades y programas que la universidad está llevando a cabo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La universidad obtuvo una puntuación particularmente buena en varios de los indicadores de este ranking, incluidas las publicaciones sobre igualdad de género, los esquemas de acceso de mujeres, las solicitudes de mujeres en carreras subrepresentadas, las políticas de no discriminación, las políticas de maternidad y paternidad y los esquemas de tutoría de mujeres.

3. Universidad del Oeste de Sydney, Australia.

Fue nombrada Empleador Preferido para la Igualdad de Género por la Agencia de Igualdad de Género en el gobierno federal. La institución ha ostentado este título durante los últimos 15 años.

Esta Universidad también se dedica a combatir la violencia sexual en el campus mediante el desarrollo de un programa de educación sobre relaciones respetuosas que se implementará en todo el sector universitario australiano. Se ha implementado una estrategia y plan de acción de igualdad de género. Uno de los objetivos clave del plan es apoyar los esfuerzos de la universidad para contratar, retener y ayudar al personal femenino a avanzar. Otras medidas que se han introducido son mejores instalaciones para la lactancia en el campus, licencia adicional para el personal que sufre violencia doméstica y el desarrollo de una Política de Igualdad de Género.

4. Universidad de Glasgow Caledonia, Escocia.

Está comprometida con la igualdad de género entre el personal y los estudiantes. Esto incluye implementar políticas que apoyen el bienestar, como la Política de Embarazo y Maternidad de Estudiantes y la Política de Estudiantes Trans, crear un grupo de trabajo sobre violencia de género y participar en “SmartSTEM” para alentar a las mujeres a participar en materias STEM.

La universidad también obtuvo un premio de bronce bajo el esquema Athena SWAN, que se estableció para alentar y reconocer el compromiso de promover las carreras de las mujeres en STEM en la educación superior y la investigación.

5. Universidad Princess Nourah bint Abdulrahman, Arabia Saudita.

Esta es la universidad femenina más grande del mundo y fue fundada en 2010. Ha brindado educación a mujeres en Arabia Saudita que históricamente no podían acceder a las mismas instalaciones educativas que los hombres. La escuela tiene como objetivo brindar oportunidades a las alumnas en áreas tradicionalmente dominadas por hombres, como informática, administración y medicina.

En 2018, la universidad se convirtió en la primera en Arabia Saudita en ofrecer una escuela de manejo para mujeres. Esto se introdujo después de que el rey concediera a las mujeres el derecho a conducir en el reino.

Esta información es relevante, porque pone de manifiesto que desde las universidades se pueden hacer cambios importantes para la sociedad y en particular para la situación y la posición que ocupan las mujeres. Desarrollar políticas de igualdad de género en las universidades sin duda contribuirá al cumplimiento del ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá