La poca austeridad gubernamental

Hemos escuchado a algunos voceros autorizados del gobierno señalar que los recursos del Estado son finitos, que la pandemia afectó los ingresos, que no hay forma de solventar un subsidió general de combustible a todos, porque no todos están afectados; entre otras afirmaciones, excusas y justificaciones.

El hastío de la población, al ver la forma como se han administrado los exiguos recursos y la forma como unos pocos los despilfarran en temas personales, incluso sin vergüenza alguna, ha llevado a que los ciudadanos estén en estos momentos en la calles exigiendo, con derecho, que se tomen acciones concretas y ciertas frente a este desmadre de los altos funcionarios gubernamentales.

Señores, ya no hay excusa que valga, no pueden pedirle al ciudadano común que se abstenga de comer, usar su auto, pagar la escuela de sus hijos, comprar medicamentos, mientras ustedes acaban, cual marabunta, los recursos del Estado en planillas, aumento de gastos de lujo, exoneraciones y clientelismo puro para lograr perpetuarse en su puestos de elección; aquí no puede darse la existencia de pocos por el exterminio de todos.

Es necesario que el gobierno mande un mensaje, y un mensaje que debe estar amparado en el ejemplo, no se puede pedir austeridad a la gente cuando tú no la practicas, hacer eso es darle una garnatada en pleno rostro al hombre y mujer que día a día paga sus impuestos y aporta a este país. Seguir en la misma actitud es un acto de provocación que pueden terminar, sino lo afrontas, como los hechos acaecidos en otros países en donde las autoridades terminan siendo desplazadas del poder por actos de fuerza social.

El Ejecutivo tiene las herramientas jurídicas para tomar acciones presupuestarias destinadas a suspender gastos en momentos como estos; por supuesto gastos que no están destinados a servicios públicos primordiales (educación, seguridad, salud, etc), en este sentido el Decreto Ejecutivo 50 de 26 de junio de 2009 que reglamenta la ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 13 faculta al Ministerio de Economía, en caso de reducción del ingreso del Estado por debajo del Presupuesto, a presentar al Ejecutivo un plan de reducción del gasto público; no hemos visto hasta este momento que el jefe de esta cartera haya movido un dedo para presentar dicho plan, el cual, sin lugar a dudas, debe ir encaminado a suspender inmediatamente todos los gastos de altos funcionarios relacionados con: combustible, franquicia telefónica y correo, exoneración de vehículos, planilla personal y lo más importante el congelamiento de nuevos nombramientos bajo cualquier concepto, entre otras medidas.

Estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, criticara acciones de este tipo, solo falta que se tenga la entereza y arrojo necesario para tomarlas por encima de cualquier amenaza de parte de aquellos que gozan de estas canonjías.

Es el momento de demostrar de que se está hecho y poner un alto al bacanal de unos pocos sinvergüenzas, estoy seguro que el país lo agradecerá.

