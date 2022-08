El descontento social, un volcán en erupción

Me atrevería a decir que después de tantos años el pueblo panameño está despertando y entendiendo que es momento de hacer la lucha para garantizar que la clase oligarca y los gobernantes de este país no sigan aprovechándose de los recursos de la clase popular, pues es a costilla de nosotros que ellos quieren mantener su 'statu quo' y no temen pasar por encima de quien sea, incluso de las leyes que ellos también están llamados a cumplir.