El Ifarhu, mi amada ovejita

“Tener un hijo genio y no poder suplir sus ansias de explorar y conocer, la gloria se nos convierte en dolor”

Tema inédito, entregado a la ministra de Educación, ROSA DE MATA, el 22-3-2000, esto es como una profecía en desarrollo, pues el Ifarhu, siempre ha sido y seguirá siendo mi pobre ovejita.

Es un hecho insoslayable que el corrupto corrompe, y tal vez todos tenemos un gen corruptible, pero nos queda el recurso de la razón y una pizca de humanidad para controlar ese gen corrupto. La fórmula es sencilla: amor + equidad= justicia, concepto atrofiado en el común de los políticos, mal puede, pues, el legislador DENIS ARCE venir, cual ROBIN HOOD, a robarle al Ifarhu los derechos que tiene esta noble institución sobre los préstamos e intereses acumulados, ni tampoco debe cual QUIJOTE, cortar las cadenas de los fiadores que gustosos firmaron como garantes, sabiendo que generalmente el deudor delinque (mala paga) muerde la mano que le da de comer, en vez de agradecer.

Sr ARCE, no se hace patria enseñando a robar, si no que se deben hacer leyes que obliguen respetar los pactos y controlaremos la delincuencia en todos los niveles, ejemplo típico de corrupción es la Ley 93 de la vivienda, donde el MIVI viola los derechos del pequeño arrendador, al apadrinar al inquilino mala paga. ¿Quién pagará los robos del Parvis?, nadie, pues las leyes se hacen para proteger intereses politiqueros y castigar a los que no tienen padrinos políticos.

Es justo citar la BIBLIA, en SAMUEL 12, donde NATAN cuenta al rey DAVID que había un rico con muchas ovejas y vacas y un vecino pobre tenía solo una ovejita criada con mucho amor y sacrificio, pero el rico tuvo una visita y le quitó la ovejita al pobre para festejar a su visitante. Nótese que David se condena asimismo al decir; TE JURO QUE QUIEN HA HECHO TAL COSA MERECE LA MUERTE Y DEBE PAGAR 4 VECES LA OVEJITA PORQUE NO MOSTRÓ COMPASIÓN, NATAN responde, TÚ ERES ESE HOMBRE, y esto es lo que yo declaro: Ustedes, PRD, como una sola unidad, son ese hombre que pretende robarnos mi única ovejita (Ifarhu), esperanza del estudioso nacido en hogares pobres, han hecho ustedes fiesta con lo ajeno y se han hecho héroes con lo que no les cuesta, repartiendo becas a diestra y siniestra a quienes no les corresponde, Y sabrá DIOS, qué otras barbaridades hicieron con nuestra ovejita. HÉCTOR ALEMÁN debe dar explicación, dice EL SIGLO, del 3-3-2000.

Panamá debe saber que, confiando en las leyes, invertí en unos cuartos de alquiler para mantener a mis niños, pero fui víctima del MIVI y el alcalde FELIPE CANO, lo que me obligó a pedir ayuda a lo largo del periodo PRD-TORO y lo más repudiable es que pedí una beca para mi hijo a DORA BOYD de BALLADARES y me ignoró.

Que es vergonzoso que el Gobierno no tenga planes para auxiliar a niños superdotados de hogares humildes, mientras el Meduca fuerza al profesor a regalar la nota, esto es corrupción, pues se corrompe al futuro elector.

Por el privilegio que DIOS me ha dado, al ratificar mi inteligencia, dándome tres (3) lumbreras por hijos, yo propongo gratuitamente lo siguiente.

1.- Más apoyo para el Ifarhu y más rigor para cobrar las deudas de los préstamos y sus intereses para reinvertir. 2.- Mejorar las becas de los tres (3) primeros puestos de honor. Pues, la actual de $35.00, es una burla, si lo comparamos con lo que cuesta uno que no quiere estudiar. 3.- Que el fracasado pague una cuota de $10.00 por materia fracasada y destinar ese dinero para beca de pobreza extrema, si el educando es esforzado sin llegar a puesto honorífico. 4.- Crear un organismo o club de reuniones para niños y jóvenes excepcionales, con el fin de equiparlos con equipos de investigación y laboratorios según la tendencia de cada cual. Tener un hijo genio y no poder suplir sus ansias de explorar y conocer, la gloria se nos convierte en dolor. 5-Crear un programa televisivo con la elite de los estudiantes panameños, a fin de animar al estudiantado a generar y contrarrestar en algo la violencia y vulgaridad de programas televisivos.

(*) Arquitecto y profesor, padre de un genio, quien, en su momento, fue apoyado por la prensa.