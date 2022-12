Soñé con el juego minero creciendo en Panamá

Miren muchachos nuevos, los caciques mineros de nuestro insuperable mundo capitalista, al cual prefiero a otros, tienen un librito, un poquitín más grueso que el de Gabo: Historia de una muerte anunciada y ellos con esa obra mortal han jugado por años en diferentes formas con el hambre y otras plagas en África y otros continentes en donde abunda La droga, el petróleo, el oro, el cobre, litio, esmeraldas y etc.

Miren muchachos nuevos, los caciques mineros de nuestro insuperable mundo capitalista, al cual prefiero a otros, tienen un librito, un poquitín más grueso que el de Gabo: Historia de una muerte anunciada y ellos con esa obra mortal han jugado por años en diferentes formas con el hambre y otras plagas en África y otros continentes en donde abunda La droga, el petróleo, el oro, el cobre, litio, esmeraldas y etc., manipulado magistralmente a tiranos como Muamar Kadafi, Zinedine Ben Ali, Idi Amín, Robert Mugale, Eyadema, Noriega y otros. Acá en Panamá no contamos ya, con ese calibre de ralea de maleantes y asesinos, pero sí con delincuentes y desculapollos de poca monta muy taimados.

Miren con el jueguito calladito que se ha armado han logrado que las acciones que hasta ayer según mi pesadilla (este es un sueño mío, no lo tomen en serio ni en sirio que yo duermo bien porque no le debo a nadie ni trabajo en ninguna porqueriza), valían 5,000 dólares cada una y había que comprar mínimo 10,000 de ellas, bajaron a 5.00 cada una. Serán tres meses en que los tenedores inocentes, que no son la mayoría, pero que son muchísimos en el planeta, correrán a vender sus acciones a dólar para recuperar algo, aunque han ganado lo suficiente, mientras que así mismo los maleantes desculapollos de poca monta manejados por los caciques mineros compraran motetes de acciones a 5 dólares porque en nuestra tierra con sus ventajas seguirá el oro, el cobre, litio y otros minerales estarán esperando “enterraos”., lo mismo que la millonaria maquinaria alquilada a los mismos caciques. Observarán en pocos días entonces como las calles sin huecos del país se llenarán de bobos ambientalistas, torrijeros, LBGTS, y Feministas gritando como trastornados: Mi ambiente, Mi Patria. Y como al cuarto mes, cuando todo esté cuadrado y conforme con el peor pecado capital y con el futuro asegurado de verdes praderas, caminarán abrazaditos los desculapollos y los empleados de los caciques de la parte mala del capitalismo. “Que les parece cholitos”., que lo de la guayabita madura es verdad.

Economista, escritor costumbrista