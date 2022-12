Omertà y la muerte de Remón

Hablando de la Procuraduría, 'Toto' Remón (hermano de la víctima) se autonombró chief de esa entidad la semana después del magnicidio y no movió un dedo en investigar durante los años en ese puesto. Lo mismo digo de parte de la viuda, el comandante Bolívar Vallarino y el segundo VP sucesor Dicky Arias. Al primer VP Guisado los defenstran diez días después, ya que no quería ser parte del timo. Hubo genuinos esfuerzos en solucionar el homicidio, pero, paradójicamente, 'Toto' Remón los entorpecía. Omertà.

Me refiero a la lumbrera, médico forense criminólogo cubano Israel Castellanos, traído especialmente para investigar, pero pecó en comentarle al chófer asignado que ya tenía indicios de quienes fueron los intelectuales detrás del asesinato. 'Toto' le mandó una patrulla a su hotel. Se lo llevaron derechito a Tocumen y lo dejaron tirado en Caracas y no en su Habana. Omertà.

Alarmante también como el atleta Danilo Sousa es herido esa noche en fuego cruzado por una (1) bala, una patrulla lo lleva al Santo Tomás y los camilleros los bajan muerto con tres (3) balazos. El guardaespaldas Peralta corriendo a proteger a Remón lo mata una bala por la espalda cuando las dos ametralladoras Schmeissers las tenía de frente. La colada sin invitación en el palco presidencial, Thelma King, se levanta al WC segundos antes del tiroteo y luego le encuentran una pistola en su cartera. ¿Por qué en la ensangrentada guayabera de Remón tiene varios tiros, pero uno (1) a quemarropa cuando las Schmeissers estaban a veinte metros de distancia? Omertà.

Yo, Desmond, fui personalmente a David (2019) y entrevisté al yerno de 'Toño' Anguizola. Este afluente ganadero Chiricano era íntimo amigo hípico de Remón y estaba en el palco al lado del presidente durante la balacera y le tocó una. La semana siguiente el Santo Tomás le da de alta, pero justo antes el yerno baja al chino a buscarle su favorita Wrigley's Spearmint Gum y a su regreso el suegro estaba muerto. Los pacientes en la sala de recuperación le comentaron que un “médico” que jamás habían visto antes le inyectó algo en el brazo y se fue. ¿Llegó Medicatura Forense hacerle autopsia? Omertà.

En fin, todo esto exudé un fétido hedor, desde aquel dos de enero de 1955 el procurador 'Toto' Remón no movió un dedo, la viuda no chistó, el comandante Lilo Vallarino y el presidente Dicky Arias “very well thank you”. El dramáticamente lucrativo narcotráfico estaba en manos de pocos; desde la Comandancia hasta el Club Unión. Remón, a solicitud de Eisenhower, intentó controlar esto ya siendo presidente, pero se convirtió en un pasivo para sus ex narco socios y tronaron las Schmeissers aquella noche en Obarrio.

Ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones