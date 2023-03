En el mes de septiembre la señora Pilar Arosemena de Alemán presentó un libro titulado “Colección de travesías”, editado con tapa dura y papel satinado, un texto de referencias muy importante para todas las mujeres. Pilar, a quien conozco desde hace muchísimos años, me hizo llegar un ejemplar y me ha dado mucho gusto leerlo, porque en él narra su travesía por más de 50 años en el mundo empresarial y filantrópico, así como los necesarios complementos familiares y anecdóticos que le aportan valor a sus relatos.

Contrario a lo que muchos pueden pensar, no es “un anecdotario de complacencia narcisista”, como bien apunta Fernán Molinos en la contraportada. Es, sobre todo, una mirada muy seria, aguda y responsable de cómo ha sido su vida, sobre todo en una sociedad que aún es bastante machista y misógina.

Con vastos estudios en finanzas, economía y relaciones internacionales, Pilar ha alcanzado puestos cimeros en varios campos, entre ellos bancos, la Bolsa de Valores, ha sido embajadora en Francia y sobre todo, la principal impulsadora de esa joya que tenemos en Panamá: el Museo de la Biodiversidad.

Algo que llama la atención en su colección de travesías es la manera en que ha ido combinando sus diversos roles: el de esposa, madre, ahora abuela, profesional, amiga y hasta profesora, una faceta que era completamente desconocida para mí.

Este libro fue producto de su decisión de dedicarse a recabar sus recuerdos durante el forzoso encerramiento que representó la pandemia del COVID-19, y está sólidamente sustentado en las raíces de su familia y en los propósitos de su vida. A todas luces demuestra que su personalidad, desde pequeña, estaba orientada a objetivos y, sin lugar a duda, eso la ha hecho triunfar en lo que se ha propuesto.

El 12 de octubre de 2021 la Americas Society – Council of the Americas, institución que fundó David Rockefeller, y con sede en Nueva York, la distinguió, entre otros dos caballeros latinoamericanos, con la insignia de oro, la quinta mujer en la historia en recibir esta medalla por ser “una emprendedora líder social en Panamá que promociona las causas de las mujeres en su país y en el mundo empresarial”.

Pilar es una de cuatro hijas de Carlos Arosemena y Lastenia Cardoze, con quien mi madre coincidió cuando ambas eran profesoras del Liceo de Señoritas. Recuerdo la caballerosidad de don Carlos y con Puchi (sobrenombre de su madre) tengo una relación basada en el gusto por la literatura. El énfasis en ese matriarcado de la familia Arosemena era que las niñas estudiaran, a pesar de la posición privilegiada de la que gozaban. Y Pilar no se me amedrentó en perseguir sus metas, bajo ciertos principios que ella llama “Mi caja de pandora”, que son la proyección, la disciplina, defectos y retos, cuenta de ahorros, idiomas (y ella y su marido, Jaime, hablan tres), pasión en lo que hacen o creen, amistad, una llave secreta que es llevarse bien con todo el entorno, no solo con el dueño del sarao, equilibrio y la regla de oro de tratar a los demás como quisieran que lo trataran a uno.

Casi todas sus conquistas han estado basadas en la perseverancia y decisión de alcanzar determinada meta. Así fue cuando decidió casarse y seguir estudiando, sin tener hijos los primeros cinco años de matrimonio. Lo fue cuando se vinculó a la banca, a la bolsa de valores, al Biomuseo y a la Embajada de Panamá en Francia. No le fue nada fácil, porque llegando ella explotó el escándalo de los “Panama Papers” y tuvo que lidiar con todos los temas de listas grises y negras. Afortunadamente, su experiencia como banquera le permitió rebatir con contundencia, los señalamientos agresivos de algunos funcionarios franceses.

El libro, cuyo editor es un periodista colombiano de nombre Oscar Castaño Llorente, que hizo un buen trabajo de edición, porque Pilar, como buena coleccionista de memorias, seguramente tendría muchas, se centró en lo realmente importante en la trayectoria de una mujer que, sin ser elegida entre las más “influyentes” durante el mes de marzo, porque no hace aspavientos de sus logros, es quizá el referente más importante que tenemos en los campos en que se ha desempeñado.

Yo quiero rendirle un gran honor con esta reseña de su libro en el mes en que se celebra el día de la mujer, sin fanatismo, sino con sincero reconocimiento. El libro lo editó para regalarlo, pero se puede conseguir en la tienda de Amazon en el formato Kindle.

Embajadora de Panamá en Türkiye.