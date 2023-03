Detrás de los cuatro velos del caso Remón (1955) (II)

Dicky Arias: fue segundo vicepresidente cuando Alianza Patriótica llegó al poder en 1955 de #1 en Las Garzas 10 días después del magnicidio de su primo Remón y la emboscada a Guizado. Al igual que Toto, tanto poder y no movieron un dedo por resolver el asesinato o apoyar a Guizado en su vía crucis en La Modelo por tres años. Arias Espinoza termina los quince meses faltantes de Chichi. La vida política jamás lo volvió a invitar, así que se metió en directivas de empresas de su afluyente familia, de donde probablemente jamás lo botarían por inútil.

El comandante Bolívar “Lilo” Vallarino: fue sucesor de Remón en 1952 hasta el primero de octubre, 1968; diez días después sus acomplejados subalternos derrocan al consticionalmente elegido y bien conflictivo Dr. Arnulfo Madrid. Panamá entró en un oscurantismo por veintiún años, plasmado de derroches, billonarias deudas y flagrante maltrato a civiles. El enigmático Lilo egresó de la Academia Militar Chorrillos (Perú), igual que Manuel Antonio Noriega años después, e ingresa en 1939 en la Policía Nacional como el primer rabiblanco en esa modalidad. Para no ser eclipsado, persuadió a todo jóven egresado de West Point y Citadel a que no ingresarán en la Guardia Nacional. Por ende, este estamento se colmó de resentidos y social “climbers” cuando el golpe aquella noche de 1968 para también crear luego el aún parasitario PRD.

En fin, mi piedra angular del magnicidio reposa detrás de estos cuatro personajes. Es difícil llegar a conclusiones, ya que mucha de la evidencia fue contaminada segundos después de que callaron la semiautomática Schmeissers y libros recientes se basan en dudosas declaraciones juramentadas. ¿Porqué el Ministerio Público, bajo la prenda de Toto Remón, entorpeció el peritaje forense del cubano Dr. Israel Castellanos y emasculó a los siguientes procuradores de investigar de oficio?

De dominar la matemática, puedes extrapolar lo lucrativo que fue el narcotráfico en los años 1940-60 hacia EE. UU. en manos de un oligopolio desde la Comandancia al patriciado local. He aquí donde a Chichi Remón se le pararon en dos patas sus exaliados y amigos comerciales cuando él pidió una conspicua reducción en ese flagelo. Tronaron las Schmeissers esa noche del dos de enero 1955 y siguió el fiesto. Remón se olvidó de que son contados los pechos que te aguantan un cañonazo de un millón de dólares y no te ponen por debajo de la lealtad. Si no me creen, pregúntele al general Rubén Darío Paredes cuando saltó para presidente en el 1983. Tongo bota'o no mete boleta.

