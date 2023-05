La tormenta perfecta

La llamaban crisis, incluso antes de comenzar el COVID-19 en 2020: más de 800 millones de personas estaban en estado de hambre crónica. Y luego, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, dos países que producen suficientes alimentos para alimentar a 500 millones y representan hasta el 12 % de todas las calorías comercializadas a nivel mundial, hizo que las dificultades fueran más difíciles y el hambre más aguda.

Solo el año pasado, el costo de los cereales aumentó un 70 % y el petróleo un 140 %, afectando el índice general de precios de los alimentos un 60 %. Pero los gráficos y las tablas no muestran la gravedad de la hambruna. Y definitivamente tenemos miles y miles de personas muriendo de hambre. En octubre de 2021, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que más de la mitad de Afganistán enfrentaba un hambre mortal, que aproximadamente uno de cada cinco bebés nacidos moriría y dos millones de personas tendrían que ser evacuadas.

Antes de la guerra de Ucrania, los expertos ya señalaban al mundo que 2022 y 2023 podrían ser los peores dos años en el mundo humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Ese empeoramiento no fue el resultado solo de la guerra, sino de una crisis de inseguridad alimentaria subyacente más grande y más estructural, que incluye el cambio climático, la geopolítica y las guerras de precios.

Miremos el cambio climático. China es el mayor productor de trigo y debido al retraso en la siembra por falta de lluvias, su cosecha puede ser la peor de su historia. India, el segundo productor mundial, debido a las temperaturas extremas y la falta de lluvias, los rendimientos de sus cultivos están muy por debajo del promedio. En todas partes, desde América hasta Europa, los campos de trigo y soja están siendo devastados por la peor sequía en cuatro décadas.

Y la guerra ha traído también sus propios efectos agravantes. Los embargos a las exportaciones rusas y el bloqueo a las exportaciones ucranianas hicieron que los agricultores tuvieran dificultades para cosechar y plantar frente a los bombardeos. Además, el aumento de los costos del combustible aumentó considerablemente el precio de los alimentos, al hacer que su transporte fuera mucho más costoso y aumentar el costo de los fertilizantes, muchos de los cuales se producen a partir del gas. En suma, es una espiral de desastres tras tragedias que dan como resultado una tormenta perfecta.

Más de 60 países que rutinariamente importan el 50 % o más de su trigo de Rusia y Ucrania, ahora están en un limbo. Su único y último recurso es la ayuda alimentaria del PMA. Sin embargo, algunos expertos en agricultura señalan que no existe tal escasez mundial de alimentos, solo una crisis de precios. El hecho de que personas no obtengan suficientes alimentos para comer no se debe a que el sistema alimentario no esté funcionando. Solo miremos los pueblos más remotos del mundo y allí se abastece de alimentos, comercialmente. Allí están Unilever, Coca-Cola, Nestlé, etc. Ellos llegan a cualquier punto del planeta, siempre y cuando sea rentable y la gente los pague.

La historia de los últimos veinte años no es nada fácil en lo que respecta a la comida y el hambre. En ningún momento durante este tiempo hubo nada parecido a un déficit calórico real. De hecho, la producción mundial de alimentos ha crecido año tras año, todos los años. Pero ha habido crisis de precios en varios puntos (2008, 2011, 2020 y 2022), cada una como resultado de un aumento en la especulación financiera en los mercados de productos básicos.

Y mientras que los que estudian el precio de los alimentos ofrecen explicaciones contrapuestas en la curva de demanda inelástica, que puede convertir pequeñas interrupciones en la oferta en grandes picos de precios, o el hecho de que la disminución de la pobreza mundial significa un auge de la demanda suficiente para mantener precario el sistema, la especulación financiera ayuda a explicar cómo las interrupciones naturales en el mercado (impactos climáticos) pueden amplificarse en problemas mucho más grandes y globales, como que los comerciantes compitan entre sí para responder a pequeños cambios en el mercado real.

Y si bien la crisis de precios actual no es una pura invención de los mercados, también nos dice algo sobre el hecho de que la crisis alimentaria está marcada por la decisión arbitraria de un autócrata de lanzar una operación militar destructiva después de dos años de caos pandémico, con muchas regiones agrícolas bastante perturbadas por el cambio climático y cientos de millones que ya sufrían el dolor de la volatilidad de los precios de los alimentos. Todo eso es un recordatorio de que el hambre no es una creación humana, algo que fue una proposición inquietante y deprimente como pudo haber parecido alguna vez.

