A 36 años de la invasión: manos yanquis fuera de Panamá

Conmemoramos 36 años del genocidio perpetrado por militares norteamericanos al pueblo panameño el 20 de diciembre de 1989. Nuestro territorio fue utilizado como laboratorio de pertrechos militares yanquis. Incendiado el barrio mártir de El Chorrillo, miles de panameños inocentes asesinados, aún se desconoce cuantos y el paradero de los desaparecidos. No podemos olvidar la masacre cometida contra nuestro pueblo por la soldadesca yanquis.

La orden fue dada por George Bush padre, presidente de los Estados Unidos en ese momento, pero propiciada por los militares (Noriega, quien fuera agente de la CIA de los Estados Unidos) y el PRD, avalada por los partidos tradicionales y el poder económico. También avalada por Mulino, en ese momento vocero de la Cruzada Civilista, quien justificó la cobarde y salvaje agresión militar de Estados Unidos contra Panamá, en momentos en que nuestro pueblo reclama la verdad sobre el número exacto de muertos. A ninguno de ellos les ha interesado saber cuántos humildes panameños fueron asesinados, cuantos desaparecieron y dónde están sus restos, mucho menos hacer justicia. Jamás han realizado el menor reclamo por la violación a la soberanía, por el ultraje a la patria.

Son los mismos vendepatrias de siempre, sumisos al imperialismo, temerosos de perder sus visas, que hoy frente a las amenazas de Donald Trump de arrebatarnos el Canal de Panamá, incluso con el uso de la fuerza, guardan silencio cómplice. Es esta oligarquía vendepatria que siempre ha soñado que seamos una estrella más en la bandera gringa, prefieren un gringo corrupto como gobernante. Son los que callan ante el vergonzoso memorándum de entendimiento que permite la presencia militar norteamericana en nuestro país, maniobras militares conjuntas y ante la entrega de nuestro territorio para colocar tres bases militares que retrotraen el nefasto papel de las antiguas bases militares como rampa de agresión contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Sin dudas el memorándum es una afrenta gigantesca a la lucha histórica del pueblo panameño por su soberanía y la recuperación del Canal. Es un hecho violatorio de nuestra Constitución y del denominado pacto de Neutralidad que establecen que no puede haber presencia militar extranjera en nuestro territorio. Pero, además, es una amenaza para toda la región.

Actualmente la agresión imperialista se cierne sobre Panamá, pero también sobre los países de la región. La Patria Grande de Bolívar es amenazada por el incremento de la presencia militar norteamericana. El acecho sobre Venezuela, con el falso discurso de Trump “que el petróleo, el territorio y demás activos venezolanos son de Estados Unidos”, son similares a su discurso mentiroso que el Canal de Panamá es de los Estados Unidos. La arremetida es contra la autodeterminación de nuestros pueblos, pues Trump regresa a la política injerencista, de sometimiento a lo que considera su patrio trasero.

Los panameños que hemos vivido en varias ocasiones intervencionismo e invasión norteamericana, jamás podremos avalar este accionar contra pueblo alguno. Rechazamos los planes guerreristas del gobierno de Trump. Siempre hemos abogado por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por el respeto de la soberanía y por una comunidad de paz.

Tal como hemos señalado, Judas y vendepatrias siempre habrá. Pero verdaderos patriotas también. Somos los patriotas los que defenderemos la patria, tal como lo demostraron los mártires de enero de 1964. Esta generación de patriotas, no desmayaremos hasta hacer valer la soberanía nacional y alcanzar nuestra plena independencia para que el Canal esté finalmente en manos del pueblo panameño para el desarrollo nacional y social. Ante la agresión de la que hoy somos objeto, llamamos al pueblo y a sus organizaciones, a los patriotas a mantenernos en estado de alerta máxima, prestos a la lucha para la defensa de la Patria y los intereses populares. Este 20 de diciembre la marcha es a las 9:00 am partiendo de la rotonda de Clayton.