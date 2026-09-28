A obsequio dado por colono-imperiales, perjuicios pagados por sus dominados

Los que han leído la Odisea o han ido a ver la última película basada en esta joya de la literatura mitológica griega, habrán conocido del obsequio que entregaron los griegos a los troyanos, rompiendo cánones divinos, de haber ocultado un propósito de dominación de parte de los griegos para controlar la posición geográfica marítima que significaba Troya, detrás de un propósito sagrado que supuestamente lo representaba el obsequio del caballo. A este regalo, sobrevino la debacle de los troyanos. Este hecho, plasmado por Homero en su obra, ha sido lugar común en las relaciones de los colonizadores e imperios con las naciones que someten a su dominio, cada vez que de obsequios se trata.

A mediados de la década de 2000, el “aporte” de los EUA a la guerra “contra el narcotráfico” en Colombia, ascendía a $600 millones por año. Esta consistía en estrategias totalmente confabuladas desde el departamento de defensa de este país junto con las empresas que hacen sus ganancias con la economía de guerra; el propósito no declarado de estos obsequios dio jugosos frutos para estos sectores sociales de vocación colono-imperiales. Cuando esta política se vio obligada a modificarse con los acuerdos de paz, en la década siguiente, las “inversiones” colono-imperiales se redujeron a aproximadamente $450 millones anuales. Con la estrategia de reconversión de las superficies de coca a cultivos de alimentos, la “ayuda” en materia bélica se hizo totalmente innecesaria, lo que se reflejó en que esta solamente alcanzó montos que oscilaron entre $84 y $116 millones entre 2024 y 2025. Sin duda, un golpe duro a los mercaderes de la guerra, que por lo visto han encontrado su chapulín con el nuevo presidente de este país, al restituir la estrategia bélica.

En Panamá, en los últimos años el receptáculo principal (propósito formal) es el ministerio de Seguridad, a través del Senan y del Senafront, quienes han recibido equipos de “seguridad”, de transportación y comunicaciones, por valor de unos $5 millones (USEmbassy.gov). También, la embajada norteamericana ha publicitado el haber donado “Más de un millón de dólares en equipos médicos y de emergencia a Miviot, Minsa y CSS” (Ibidem). Lo particular de estos obsequios consistentes en “catres” y equipos para “hospitales móviles”, es que ninguno satisface las demandas de la población de nuestras regiones fronterizas en materia de salud; todo está orientado a emergencias esperadas por conflictos bélicos en nuestras zonas fronterizas incitadas por choques con el ejército EUA acantonado en nuestro país (propósito real)... lo cual resulta equivalente al marido que le regala a su mujer una nueva estufa para que le haga mejores y más rápidos platos de comida.

Lo más relevante obsequiado por EUA, es el “Centro de Operaciones de Ciberseguridad”. Para quienes no estén familiarizados con esta jerga tecno bélica, estos no son otra cosa que los guardianes de los sistemas digitalizados de sus empresas aliadas y de sus sistemas cibernético-militares. Adicionalmente, se trata de unidades destinadas a recopilar datos de quienes menos usted se imagina, para entregárselos a los servicios de inteligencia y represión de grupos considerados como “peligrosos”, que luego les montan seguimiento para “controlarlos”, igualito que como veíamos actuar a la Gestapo de la Alemania de Hitler según las películas de Hollywood. Así, resulta innecesario introducir “agentes encubiertos” (“sapos”) en los movimientos sociales democráticos y no democráticos del país, para su control autoritario y garantizar que operen los niveles de explotación de nuestra población o atraco de nuestros recursos materiales sin encontrar la más mínima defensa popular de estos.

La falsa gratuidad de los obsequios, como la “entrega de drones k1000 por más de $6 millones al Ministerio de Seguridad Pública” (UESmbassy.gov) para vigilancia fronteriza, bla, bla, bla... se pone en evidencia en las palabras del embajador de este Estado colono-imperial al afirmar que: “Defendiendo el territorio estadounidense entregamos 4 drones de largo alcance, valorados en $6 millones, para detener las amenazas a tiempo...” (U.S. Embassy Panama/16/09/2026). Es decir, este regalo de marras ha significado la aplicación de una medida para defender un territorio considerado propio de EUA. A confesión de parte...

Por otro lado, está la contraparte de sus obsequios pagada en dólares de nuestro Canal y de manera monopólica, algo contrario a los tratados Torrijos-Carter que privilegia a fuerzas panameñas para esa labor.

En efecto, se trata de que: “La ACP destinará $12.9 millones durante la vigencia fiscal de 2027 a un fondo para reforzar la seguridad de la vía interoceánica (...) fuera del presupuesto ordinario de los estamentos de seguridad” (https://www.infobae.com/panama/2026/09/17). Además de la leguleyada que anda cavilándose para que los barcos de guerra de EUA no paguen ni un centavo por su paso por este Canal, así como tampoco lo hacen por atracar en nuestros puertos. Moraleja: A obsequio dado por colono-imperiales, perjuicios pagados por sus dominados.