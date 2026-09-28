Panamá-Brasil: cooperación, relaciones bilaterales e institucionalidad

La política exterior adquiere mayor valor cuando sus resultados trascienden la coyuntura de un gobierno. Desde esa perspectiva, merece destacarse el acercamiento entre Panamá y Brasil. El renovado impulso de las relaciones entre Panamá y Brasil constituye un paso relevante en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Impulsado por los presidentes José Raúl Mulino y Luiz Inácio “Lula” da Silva, este dinamismo refleja la importancia de una política exterior orientada por los intereses del Estado.

Existen razones concretas para este fortalecimiento. Brasil, la mayor economía de América Latina y una de las diez mayores del mundo, constituye un socio de particular relevancia para Panamá. A su vez, nuestro país es el principal destino de la inversión brasileña en la región. Por otra parte, Brasil también ha desempeñado un papel importante en la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur, convirtiéndolo en el primer país de América Central en alcanzar esa condición. Esta complementariedad quedó reflejada recientemente por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez durante la recepción conmemorativa del 204.º aniversario de la independencia de Brasil, al afirmar que “Brasil y Panamá no compiten, se complementan”. Más allá de los aspectos económicos y comerciales, quiero enfocarme en una dimensión menos visible, pero igualmente estratégica: la cooperación académico-diplomática y su contribución al fortalecimiento institucional.

Durante la visita del presidente Mulino a Brasil, en agosto de 2025, ambos gobiernos adoptaron una Declaración Conjunta que valoró los avances en cooperación educativa, especialmente en los niveles de grado y posgrado, como instrumentos para crear vínculos duraderos entre ambas sociedades. Meses después, durante la visita del presidente Lula a Panamá, en enero de 2026, una nueva Declaración Conjunta dio continuidad a este impulso y destacó expresamente la cooperación en formación diplomática, visibilizando la participación de diplomáticos de carrera panameños en el Curso de Formación de Diplomáticos (CFD) del Instituto Rio Branco (IRBr) durante 2025 y 2026.

El IRBr, academia diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty), posee una larga tradición en la formación de diplomáticos brasileños y en la recepción de funcionarios extranjeros. Panamá ha formado parte de esta experiencia: diplomáticos panameños recibieron formación en el IRBr en 1979 y 1999. Tras más de dos décadas sin participación panameña, resulta significativo que en 2025 y 2026, por primera vez, diplomáticos panameños de carrera participaran durante dos años consecutivos. No menos significativo es que esta cooperación se retomara durante la gestión del actual embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez, quien conoce de primera mano su valor, al haber participado en 1979 en este programa de intercambio.

Esta cooperación se inscribe, además, en el Acuerdo de Cooperación entre las Academias Diplomáticas de 2005 y el Memorando de Entendimiento entre el Instituto Rio Branco y la Academia Diplomática de Panamá de 2023. Su importancia trasciende la capacitación individual: cuando un país abre su academia diplomática a funcionarios extranjeros, invierte en relaciones de largo plazo. En las aulas se construyen redes profesionales, conocimiento mutuo y vínculos que acompañan a los funcionarios a lo largo de sus carreras.

Panamá también conoce el valor de esta práctica. La Academia Diplomática y Consular “Ernesto Castillero Pimentel” ha incorporado diplomáticos extranjeros a procesos de formación vinculados al ingreso a la Carrera Diplomática y Consular. En 2018, por ejemplo, participaron representantes de Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Surinam.

A ello se suma un elemento interno que merece reconocimiento. Bajo la conducción del canciller Martínez-Acha Vásquez, la Cancillería panameña ha convocado dos concursos de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular en dos años. Entre 2014-2019, durante la administración del presidente Juan Carlos Varela y la gestión de la canciller Isabel de Saint Malo, se realizaron cuatro concursos consecutivos. Durante el período 2019-2024 del presidente Laurentino Cortizo, que contó con tres cancilleres, se efectuaron dos concursos de ingreso.

La continuidad de estos procesos es importante porque una política exterior sólida requiere instituciones capaces de complementar experiencia y conocimiento. Los gobiernos cambian, pero los intereses del Estado trascienden los ciclos políticos. Esta reflexión nos permite destacar una iniciativa concreta que, por su dimensión institucional y su proyección de largo plazo, considero positiva para la diplomacia panameña. La cooperación académico-diplomática con Brasil debe verse, por tanto, más allá de una oportunidad de formación para los funcionarios que participan en ella. Es una inversión institucional: fortalece capacidades, profundiza las relaciones de amistad, amplía redes profesionales y contribuye a una mejor defensa de los intereses nacionales.

Los jóvenes diplomáticos de carrera que hoy se forman serán quienes, con los años y la experiencia necesaria, asumirán mayores responsabilidades en la representación internacional del país como futuros embajadores de carrera. Hacer de la formación continua y del intercambio con academias diplomáticas de prestigio una política de Estado será, en ese sentido, una inversión en el futuro de la diplomacia panameña.