¿Adiós al Facturador Gratuito? Lo que Realmente Está Pasando

He recibido muchas llamadas y mensajes preocupados sobre las noticias de la DGI (Dirección General de Ingresos) respecto al “fin del facturador electrónico gratuito”.

Pero antes de entrar en pánico, aclaremos algo importante: NO se elimina la facturación electrónica. Lo que cambia son las condiciones para usar el sistema gratuito.

¿Qué Opiniones Están Circulando?

Las reacciones más comunes que escucho son:

”Esto va a aumentar la informalidad”

”El sistema gratuito genera muchos gastos de mantenimiento al gobierno”

”Si no puedo usar el facturador gratuito, tendré que volver a las libretas físicas”

”Estamos retrocediendo en tecnología”

La realidad es diferente. Esta medida busca que TODOS los contribuyentes entren al sistema digital y se automaticen. El objetivo es tener mejor control de los ingresos, tanto de personas naturales como de empresas.

La palabra clave aquí es: OPTIMIZACIÓN.

El gobierno quiere un sistema más eficiente, donde cada uno pague por el servicio que realmente necesita.

¿Qué Puedes Hacer Si Eres una PYME?

El tiempo corre, pero hay soluciones prácticas:

Estrategias de Negociación

Únete con otras empresas: Forma grupos de 5-10 empresas similares para negociar mejores precios. Obviamente habrá uno que asumirá ese gasto.

Solicita descuentos por volumen: Los grupos obtienen mejores tarifas

Pide al menos 5 cotizaciones de diferentes proveedores PAC

Compara costos: Evalúa si te conviene más pagar por documento o una tarifa fija mensual

5. Solicita pruebas gratuitas de 30-60 días

<b style="background-color: transparent;">Optimiza tu Facturación

Agrupa ventas pequeñas en una sola factura

Cambia la frecuencia: Factura quincenal o mensualmente a clientes regulares

Procesa en lotes: Emite varios documentos al mismo tiempo

Elimina lo innecesario: Revisa qué documentos realmente necesitas

Planifica tus Finanzas

Empieza a ahorrar YA: Guarda B/.50-100 mensuales desde ahora

Crea un fondo específico para la transición

Negocia pagos mensuales en lugar de pagos anuales

Pide período de gracia (primeros 30 días gratis)

Opciones de Financiamiento

Línea de crédito tecnológica en tu banco

Pago diferido con el proveedor (3-6 meses)

Leasing de equipos si necesitas hardware nuevo

Negocia Mejor

Aprovecha tu historial: Pide descuentos por ser cliente leal

Contratos largos = mejores precios: 2-3 años de compromiso

Incluye cláusulas de revisión anual de tarifas

Beneficios que Obtendrás

Cero papeles: Elimina completamente los documentos físicos

Menos espacio: Reduce el archivo físico

Cobros más rápidos: Facturación inmediata

Menos errores: Sistemas automatizados más precisos

Las cosas seguirán cambiando, y es probable que tengamos más sorpresas en el camino. Lo único que podemos hacer es visualizarnos y prepararnos.

Como país, tendemos a ser más proactivos que reactivos. Pero tú como empresario puedes cambiar esa dinámica: actúa ahora, no esperes hasta enero 2026.

Mi Pregunta para Ti

¿Qué opinas de este cambio? ¿Crees que es una oportunidad para modernizarte o un obstáculo para tu negocio?

La diferencia entre el éxito y el fracaso en esta transición será la rapidez con la que te adaptes y las estrategias que implementes desde HOY.