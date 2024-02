Al borde del inicio de una edad histórica

No mucha gente reconoce el hecho de que, si seguimos así, pronto llegaremos a la edad del excremento. Ya el problema no es de tener un tanque séptico o un sistema de alcantarillado, el hecho es que nadie está especializado en la ciencia del excremento y todos tratan el asunto como si no existiera.

El problema de cómo lidiar con nuestra materia fecal ha acosado a la humanidad durante milenios. Tan pronto como la gente dejó de moverse y llegó a las cavernas, los desechos comenzaron a acumularse. Es posible que los agricultores del Neolítico no tuvieran idea de la teoría de los gérmenes, pero eran lo suficientemente inteligentes como para saber que no querían vivir junto a sus propios desechos o encima de ellos. Cavaban pozos o zanjas en sus campos para que sirvieran de retretes al aire libre. A medida que crecía el número de personas que vivían en lugares cerrados, los pozos ya no eran suficientes. La gente recurrió a métodos de eliminación de desechos más sofisticados, generalmente con agua.

La primera ciudad que se sabe que tuvo un sistema de alcantarillado municipal fue Knossos, en la isla de Creta. En su apogeo durante la Edad Prehistórica, hace unos cuatro mil años, Knossos tenía unos 100 mil habitantes. Las tuberías de cerámica dirigían el excremento de sus residentes hacia el mar, y el palacio incluso tenía una versión anticipada de un inodoro con descarga de agua, con una taza que se podía vaciar vertiendo agua de una jarra.

En la Edad Antigua, dos mil años más tarde, la población de Roma se acercó a un millón de habitantes, lo que significaba que producía diez veces más excrementos que Knossos, aproximadamente quinientas toneladas por día. Los romanos construyeron la Cloaca Máxima para canalizar los desechos hacia el Tíber. Los romanos también erigieron baños públicos, donde decenas de personas se sentaban, mejilla con mejilla, para hacer sus necesidades.

Incluso cuando los sistemas de alcantarillado como el de Knossos y el de Roma resolvieron un problema, crearon otros nuevos. Puede que los desechos no se acumularan en las calles, pero entonces contaminaban los cursos de agua. En la Edad Media, cuando ciudades como Londres y París se convirtieron en importantes centros comerciales, también dependían de los ríos para deshacerse de sus porquerías. Y lo mismo ocurrió cientos de años después en la Edad Moderna con Nueva York y Chicago. Los peligros de esta práctica se hicieron evidentes cuando el cólera, una enfermedad transmitida por el agua, llegó a Europa y Norteamérica a principios de la década de 1830.

Mientras tanto, al arrojar sus desechos al mar, las ciudades perdían sus riquezas nutricionales. En 1843, Justus von Liebig, uno de los pioneros de la química orgánica, lamentó la cantidad de fertilizante potencialmente valioso que se estaba desperdiciando. Las plantas de tratamiento de aguas residuales lograron en su mayoría eliminar los brotes de cólera y fiebre tifoidea, pero la práctica de tirar los nutrientes por el desagüe sigue siendo un problema tan grande como siempre. Continuamente tomamos nutrientes de algunas partes del planeta y los descargamos en otras.

De todos los nutrientes que estamos redistribuyendo, probablemente el más importante sea el nitrógeno. Es difícil para las plantas y las personas obtener nitrógeno. En el aire, existe en una forma, N2, que la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar. Durante cientos de millones de años, las plantas han dependido de bacterias especializadas que fijan el nitrógeno en un compuesto que pueden utilizar. Cuando las personas comenzaron a cultivar, descubrieron que los cultivos de leguminosas, que albergan bacterias fijadoras de nitrógeno en nódulos en sus raíces, reponen el suelo. El estiércol y los desechos humanos, también proporcionan nitrógeno para las plantas.

Cuando se inventaron los fertilizantes sintéticos, a principios del siglo XX, el mundo se inundó repentinamente de nitrógeno. Esto permitió a la gente cultivar muchos más alimentos, lo que a su vez les permitió producir mucha más gente y mucho más excremento. Y ahora, a través de los tratamientos de residuos introducimos grandes cantidades de nitrógeno en los ambientes costeros, donde hemos causado grandes estragos y producido nuevos problemas. Dado que nuestra producción de nitrógeno no se devuelve a los campos, como lo hicieron nuestros antepasados, los suelos se están agotando. Por lo tanto, requieren de más fertilizantes sintéticos, que aportan más nitrógeno al agua. Así, los suelos agrícolas se convierten en polvo, mientras que las vías fluviales se asfixian por la proliferación de algas tóxicas.

Los científicos finalmente están considerando los excrementos de la misma manera que lo hicieron nuestros ancestros hace siglos atrás: no como un desperdicio, sino como un recurso. Ciertamente, la mayoría de las aguas residuales no son deseadas, pero si no actuamos con inteligencia en su tratamiento, reitero, muy pronto llegaremos a una edad que nadie querrá recordar.