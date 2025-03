Alégrate y enamórate de la vida

Empezar a abrir las puertas que tienes en tu vida, ver las oportunidades, es escribir una nueva historia en tu diario.

Naufragar en los pensamientos ha sido satisfactorio para ti aunque a veces pienses que has perdido el tiempo, pero no ha sido así, has encontrado la mejor versión de ti.

Apreciar lo que tienes te hace cada día más fuerte y te incentiva a dar ese paso a la acción para lograr tus metas.

Mantener una actitud optimista te permite ser consciente de los altibajos que puedes encontrar cuando te cuestionas ¿cuál es tu misión?

Olvidarlos sin registrar los aprendizajes será una época perdida. Por el contrario, pueden convertirse en lecciones aprendidas o casos de éxito en tu diario.

Reír es la vitamina para no perder de vista tu faro y llorar te ayudará a sanar tus emociones perdonándote por lo que hiciste o dejaste de hacer. La oración, el ayuno y la limosna podrán ayudarte a reparar tus errores.

Amar es la primera palabra que debes mencionar al levantarte en la mañana. Tener presente las líneas del texto de Marcos 12, 29-31: “Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel: el Señor, Dios nuestro, es el único Señor; y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. El segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Tranquilidad se cultiva con el tiempo cuando aprendes a determinar lo urgente de lo importante.

Establecer tus prioridades es saber buscar la lámpara que alumbrará tu camino.

Detallar los acontecimientos que has vivido en tu libro se convertirán en reforzamientos positivos para darte ánimo cuando pierdas el horizonte.

Envejecer es hermoso cuando has disfrutado cada fase de tu vida y cuando llegas a la cima comprendes la letra de la canción “Celebra la vida” interpretada por Axel Fernando, “Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla”.

Luz siempre tendrás cuando tus raíces religiosas sean tu prioridad.

Amanecer agradeciendo por la compañía de todas las personas que han estado en tu travesía será el dulce chocolate para recordar las anécdotas vividas.

Vivir cada momento con prudencia, justicia, templanza y fortaleza será la roca firme que te sostendrá en las tempestades cuando la brújula de tu cerebro no encuentra el norte.

Ilusión es la llama que alimenta tus sueños manteniendo una salud mental equilibrada, protégela de los ladrones de ilusiones.

Dar y recibir es una forma de reconocer las enseñanzas de las personas conocidas o desconocidas que han ayudado a escribir cada línea de tu leyenda.

Alégrate y enamórate de la vida cuando tienes esa actitud contagias a las personas a tu alrededor. Si esta nota te llegó antes del día de San Valentín, celebra ese día en compañía de las personas que aprecias; sin embargo, si fue después realiza pequeños gestos de amor en tu día a día como decir por favor y gracias a las personas desconocidas cuando las encuentras en los lugares públicos.

Estimado lector, el día del amor y la amistad es todos los días cuando haces pequeños actos de bondad. No olvides a las personas que viven en soledad. Tú tienes la dicha de compartir tu tiempo 24/7 con alguien; quizás para otros el escenario es diferente por diversas circunstancias, pero será motivo para celebrar la vida cuando te acuerdas de ellos ese día o cualquier otro día invitándolos a cenar, a visitar los lugares turísticos de la ciudad o simplemente sentarse a saborear un delicioso café con ellos contemplado un bello atardecer escuchando sus historias.