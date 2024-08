Anécdotas periodísticas

profesión noble que requiere el dominio de muchos conocimientos, entre ellos el más importante, la lengua materna. El periodista que no domine su idioma no contribuye para nada al desarrollo de la profesión y a la formación de sus lectores, porque el comunicador es, además, un docente más. Además, la profesión del periodismo permite trabajar en distintos ámbitos gracias a los conocimientos, pero si no tiene los conocimientos pertinentes no podrá enfrentar los retos.

Dos españoles apócrifos

Para acortar el asunto, cansado de reclamarle, el corrector le dijo: “Cabezón, son cuatro errores, porque la palabra error no se escribe con hache”. No importa, él quería ser periodista de todas formas sin preparación periodística, y el director del diario se lo permitió a pesar de las normas vigentes.

“Son cuatro errores, no tres”. Así le espetó varias veces el corrector de estilo de un diario a un novel periodista que no acertaba a entender la afirmación del compañero. El muchacho llamó a varios de los colegas que cubrieron el hecho para verificar si se habían mencionado tres o cuatro errores. Todos señalaron que el funcionario había hablado de “tres errores”. Sin embargo, el corrector de estilo insistía en decir que eran cuatro errores, pero el novato insistía en la versión que escribió.

Extraña forma de ‘redar’

Cuando trabajaba en un noticiero radial, presencié el más extraño caso de redacción de noticias. Se trataba del editor de deportes, quien escribía sin tomar en cuenta los signos de puntuación y las formas correctas de las palabras. Para él no importaba nada de eso, porque, según decía, a él solo lo escuchaban, no lo leían; así que no era necesario puntuar bien ni escribir bien las palabras. Y tenía razón porque las emisiones de las noticias deportivas se escuchaban bien, como si las hubiera escrito un experto en español. Realmente no podía creerlo, pero así era.

Bueno, para finalizar esta anécdota, el personaje de marras logró ser director de relaciones públicas en varias entidades del Estado. ¿Había aprendido a redactar correctamente o solo impartía órdenes, como muchos funcionarios que no saben nada, pero ganan jugosos salarios? Nunca le corrigieron sus escritos en la escuela

Una profesora de español de la Facultad de Comunicación de la UP me comentó hace años que tenía un alumno de periodismo que era un verdadero dolor de cabeza. Según ella, el muchacho no tenía idea de nada sobre el idioma español. Dice que le preguntó al muchacho por qué cometía tantos errores al escribir las palabras. El joven le contestó que los profesores en la secundaria nunca le habían corregido nada, así que él daba por sentado que era bueno en asuntos del lenguaje.

Sin embargo, ella le demostró que no era así y le recomendó buscar ayuda para superar esas limitaciones o tendría que estudiar otra carrera universitaria en la cual no era necesario dominar el idioma español. ¿Acaso en otras carreras no se exige el dominio de la lengua y por eso los profesores de otras asignaturas no corrigen el español de sus alumnos o porque les falta capacidad para hacerlo?