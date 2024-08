¡Buenas noticias!, lástima que ninguna es aquí

Están sucediendo muchas cosas buenas en alimentación escolar, aunque lamentablemente todas son en otras latitudes. Aquí en Panamá seguimos en ‘panga’. A continuación cinco elementos en que se ha avanzado y son dignos de comentar.

I. Alimentación escolar gratuita.

Massachusetts se convirtió en el octavo estado en Estados Unidos en autorizar comidas escolares gratuitas para niños en escuelas públicas (https://www.k12dive.com/news/massachusetts-8th-state-universal-school-meals/690506/?lctg=83470841).

Cinco de los ocho estados que han aprobado programas gratuitos de alimentación escolar lo hicieron este año. Minnesota y Nuevo México promulgaron sus políticas en marzo, seguidas por Vermont en junio, Michigan en julio y ahora Massachusetts. Varios otros están en proceso; ver lista actual en la siguiente dirección: https://www.nycfoodpolicy.org/states-that-have-passed-universal-free-school-meals/?lctg=83470841.

II. Incentivos de comidas escolares saludables del USDA.

Cada vez más existe un ambiente favorable por mejorar las comidas que se preparan y sirven en escuelas. Se han creado kit de herramientas para los medios, página web sobre comidas escolares, página web de apoyo a las escuelas. Ver lista de beneficiarios de incentivos de comidas saludables para distritos escolares pequeños/rurales (https://www.fns.usda.gov/cn/healthy-meals-incentives).

III. Iniciativas para ofrecer agua potable en las escuelas.

Un nuevo estudio que acaba de publicarse: “Eficacia de un programa de acceso y promoción del agua potable en las escuelas para la prevención del sobrepeso” encuentra que el agua potable está asociada con un peso más saludable (https://publications.aap.org/pediatrics/article/152/3/e2022060021/193271/Effectiveness-of-a-School-Drinking-Water-Promotion?autologincheck=redirected).

Varios medios hicieron eco del estudio. El US News and World Report (https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2023-08-07/some-schools-respond-to-child-obesity-by-focusing-on-water) y la Alianza Nacional de Agua Potable (https://www.drinkingwateralliance.org/single-post/new-research-water-first-school-drinking-water-intervention-shows-promise-in-preventing-overweight).

El Parternship for Research in Child Health publicó una lista de herramientas y están disponibles aquí https://researchinchildhealth.org/resources/water-first?lctg=83470841. Urge para que aquí en Panamá todas las escuelas no solamente tengan acceso al agua potable, sino que existan fuentes de suministro para que los estudiantes y maestros puedan beber agua, en vez de sodas y refrescos azucarados.

IV. Comidas escolares a base de plantas.

Otro estudio, “Tendencias basadas en plantas en los almuerzos escolares de California”, produjo estos hallazgos (https://foe.org/wp-content/uploads/2023/09/Plant-Based-Trends-in-California-School-Lunches_Final.pdf): El 68% de los distritos escolares en California ofrecen opciones a base de plantas diaria o semanalmente, un aumento del 54% desde 2019. Los platos principales a base de plantas aumentaron un 16 % (pero representan solo el 8 % de los platos principales ofrecidos). Los distritos están sirviendo platos principales a base de plantas enteras de mayor calidad.

Pero luego la cosa se complica: Los platos principales de carne procesada representan el 18% de todos los platos principales ofrecidos, un aumento del 11% desde 2019. Más de la mitad (57%) de todas las ofertas en los menús escolares contienen queso, y algunos de ellos son altamente procesados e incluyen carne ultraprocesada (por ejemplo, pizza de pepperoni).

California cuenta con un Fondo de Mejores Prácticas de Alimentación Escolar para comprar ofertas de origen vegetal de alta calidad, junto con alimentos cultivados localmente, mínimamente procesados y cultivados de forma sostenible.

V. Políticas y prácticas de nutrición escolar.

Un nuevo estudio, “Entorno y servicios de nutrición escolar: políticas y prácticas que promueven una alimentación saludable entre estudiantes K-12”, señala que estas acciones funcionan (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37670594/).

Brindar desarrollo profesional a las personas involucradas en la nutrición escolar. Mejorar la palatabilidad de las comidas escolares. Ofrecer pruebas de sabor. Servir frutas pre cortadas. Proporcionar recreo antes del almuerzo. Ofrecer incentivos por probar opciones más saludables. Proporcionar acceso al agua potable.

Estos avances en materia de alimentación escolar merecen un comentario. Para empezar, apoyamos 100% las iniciativas orientadas a ofrecer a comidas gratuitas en las escuelas, pero siempre que estas sean saludables. Todos deberíamos trabajar para que más países aprueben legislaciones dirigidas a servir mejores alimentos en las escuelas. Y en cuanto a lo que funciona o no en las escuelas, está súper demostrado que son simples intervenciones las que dan resultados y estas están dentro de la posibilidad y viabilidad de todas las escuelas, incluyendo Panamá. Eso sí, no hay nada que se pueda lograr a menos que arranquemos con pie firme, bastante buena voluntad y muchas ganas de colaborar.

Con lo cual, ¿qué esperamos para hacer nuestra parte y ponernos a trabajar? En Panamá urge una reforma de la Ley 75 del 2017 y del Decreto 049 del 30 de enero de 2018, para hacer que las comidas en los predios escolares sean dignas de consumir, no la chatarra y basura que sirven actualmente. ¡Actuemos ya!