Cobre Panamá: de la discusión a la acción científica

En nuestro artículo anterior planteamos una idea sencilla: Panamá no puede regresar el tiempo y borrar las transformaciones ocurridas en el área del proyecto Cobre Panamá. Podemos discutir cómo llegamos hasta aquí, pero existe una realidad física que permanecerá independientemente de nuestras posiciones: tenemos un territorio intervenido que necesita ser comprendido, monitoreado, conservado y restaurado. Es nuestra responsabilidad como gremio científico y a los colegas que representamos a nivel nacional, poder ofrecer soluciones y alternativas de abordaje frente a esta problemática tan relevante para el futuro de nuestra nación.

Por ello, quizás ha llegado el momento de pasar de la discusión a la acción científica. El primer paso debería ser, establecer una mesa técnica científica independiente, integrada por especialistas de diferentes disciplinas y con participación de universidades, centros de investigación, comunidades, instituciones públicas y organizaciones profesionales como el Colegio de Biólogos de Panamá. Su misión no sería decidir si estamos a favor o en contra de la minería. Su función sería mucho más concreta: producir, analizar y comunicar evidencia sobre el estado del ecosistema y las medidas necesarias para su recuperación y conservación.

Esta mesa debería trabajar con indicadores públicos y verificables. Necesitamos conocer qué ocurre con la calidad del agua, los suelos, la cobertura vegetal, los microorganismos, la fauna, los corredores biológicos y las poblaciones de especies sensibles. Restaurar no significa simplemente sembrar árboles. Un bosque es una red donde interactúan plantas, animales, hongos, bacterias, agua y suelo. Recuperarlo requiere entender cómo se reconstruyen esas relaciones.

De allí podrían surgir programas permanentes de monitoreo de agua superficial y subterránea, restauración de suelos, recuperación de cobertura boscosa, conectividad ecológica, conservación de especies y vigilancia mediante bioindicadores. Tecnologías como drones, sensores remotos, sistemas de información geográfica y ADN ambiental permitirían observar cambios que antes requerían años para ser detectados.

Pero existe otra oportunidad que no deberíamos desperdiciar: convertir el área en un gran laboratorio vivo para la ciencia panameña.

Cada año nuestras universidades producen tesis de licenciatura, maestría y doctorado que muchas veces terminan almacenadas después de cumplir su propósito académico. ¿Qué ocurriría si parte de ese talento científico se organizara alrededor de preguntas reales de restauración?

Un estudiante podría investigar microorganismos capaces de recuperar suelos degradados. Otro podría estudiar la recolonización de anfibios, aves o mamíferos. Una tesis doctoral podría evaluar captura de carbono durante décadas. Otros investigadores podrían estudiar genética, ecología de poblaciones, calidad del agua, sucesión vegetal o especies con potencial biotecnológico.

Así, cientos de investigaciones independientes podrían alimentar una gran base nacional de conocimiento abierta a la sociedad. La ciudadanía tendría entonces algo mucho más poderoso que opiniones: datos para evaluar resultados.

También debemos hablar de economía. La restauración ambiental no debería entenderse únicamente como un gasto. Bien diseñada, puede generar empleos especializados, viveros de especies nativas, monitoreo ambiental, tecnología, investigación, capacitación y nuevos emprendimientos. Aquí aparecen dos conceptos importantes: economía circular y bioeconomía.

La economía circular busca aprovechar mejor los materiales, reducir desperdicios, reutilizar recursos y evitar que todo termine convertido en residuo. Aplicada a un territorio intervenido, obliga a estudiar qué materiales pueden recuperarse, reutilizarse o gestionarse de manera segura, siempre bajo criterios ambientales estrictos.

La bioeconomía mira hacia otro recurso todavía más extraordinario: nuestra biodiversidad. Los microorganismos, plantas, hongos y otros organismos poseen moléculas, enzimas y adaptaciones desarrolladas durante millones de años. Estudiarlas responsablemente mediante bioprospección puede generar conocimiento útil para agricultura, biotecnología, restauración, industria e incluso futuras aplicaciones médicas, respetando siempre nuestra legislación y garantizando que los beneficios derivados de los recursos biológicos también lleguen al país.

Esto permitiría cambiar una pregunta que durante años ha dividido a Panamá. En lugar de preguntarnos únicamente qué podemos extraer del territorio, podríamos comenzar a preguntarnos qué conocimiento podemos generar a partir de él y cuánto valor podemos crear restaurándolo.

Para lograrlo se necesitan recursos. Restaurar requiere financiamiento sostenido, laboratorios, especialistas, viveros, estaciones de monitoreo, tecnología y décadas de seguimiento. Por eso cualquier estrategia futura relacionada con el área debería contemplar un mecanismo financiero transparente y auditable destinado exclusivamente a restauración, conservación, investigación y monitoreo ambiental independiente.

Cobiopa puede aportar precisamente allí: ayudando a conectar profesionales, universidades, comunidades e instituciones para que las decisiones ambientales tengan fundamento biológico y continuidad científica.

No todos los panameños tendremos la misma opinión sobre Cobre Panamá, y probablemente nunca la tendremos. Pero podemos coincidir en algo: si un territorio de nuestro país ha sido transformado, tenemos la responsabilidad de conocer qué está ocurriendo y utilizar la mejor ciencia disponible para recuperarlo.

El próximo capítulo no debería escribirse únicamente en oficinas, tribunales o mesas políticas.

También debe escribirse en los bosques, ríos, laboratorios y universidades de Panamá. Porque quizás la mayor oportunidad que hoy tenemos no sea volver al pasado, sino demostrar que un país puede aprender de lo ocurrido y convertir un territorio intervenido en conocimiento, restauración, innovación y futuro.