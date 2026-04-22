Cuando el Promedio Engaña: La Inflación que Afecta a los Hogares Panameños

Sin embargo, es importante comprender que, aunque la inflación general en Panamá suele mantenerse alrededor de un nivel cercano al uno por ciento anual en determinados períodos, esto no significa que todos los productos aumenten al mismo ritmo. Cuando se analizan las cifras por rubros o por productos específicos, se observa que algunos sectores presentan incrementos acelerados o incluso vertiginosos, especialmente en áreas esenciales como la vivienda, el combustible, los alimentos y los servicios públicos.Por ello, el análisis económico debe separar el comportamiento del índice general de inflación del comportamiento particular de ciertos rubros, ya que estos últimos son los que afectan con mayor intensidad el presupuesto de los hogares. Además, la dinámica de estos aumentos puede estar influenciada no solo por factores productivos y logísticos, sino también por la estructura del mercado en algunos sectores, donde la presencia de duopolios o monopolios puede limitar la competencia y favorecer incrementos sostenidos en los precios, generando presiones adicionales sobre el costo de vida.En este contexto, también surge un debate relevante sobre la orientación del modelo económico impulsado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuya política económica ha estado enfocada en la disciplina fiscal, la atracción de inversión y el control del déficit público. Si bien estos objetivos contribuyen a la estabilidad macroeconómica y a la confianza de los mercados internacionales, existe una crítica creciente respecto a que dicho enfoque prioriza los equilibrios financieros sobre la protección del poder adquisitivo de los hogares y la regulación efectiva de sectores estratégicos. En particular, la persistencia de aumentos en rubros esenciales como energía, vivienda y alimentos evidencia que la estabilidad de los indicadores macroeconómicos no necesariamente se traduce en bienestar económico inmediato para la población. Desde esta perspectiva, algunos analistas señalan que el modelo económico actual mantiene una fuerte dependencia de la dinámica del mercado y de la inversión privada, pero muestra limitaciones en materia de regulación de precios, fortalecimiento de la competencia y políticas redistributivas que mitiguen los efectos de la inflación sectorial.