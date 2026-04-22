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Omar Sandino Concepción
  • 22/04/2026 22:44
Columnistas

Cuando el Promedio Engaña: La Inflación que Afecta a los Hogares Panameños

Columna de Opinión
Cuando el Promedio Engaña: La Inflación que Afecta a los Hogares Panameños
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La inflación registrada en marzo de 2026 estuvo impulsada principalmente por el aumento en los precios de los combustibles, especialmente el diésel y la gasolina, los cuales presentaron los mayores incrementos dentro de la canasta de consumo. Este comportamiento refleja la alta dependencia de la economía panameña de los costos energéticos, ya que el transporte y la logística tienen un peso significativo en la estructura productiva y comercial del país.

Asimismo, el incremento en la electricidad y en algunos servicios domésticos evidencia presiones en los costos operativos de los hogares y empresas, lo que puede trasladarse gradualmente a otros precios en la economía. En el caso de los alimentos, los aumentos en productos como pescado, frutas y hortalizas sugieren factores estacionales y de oferta, relacionados con condiciones climáticas, transporte y disponibilidad.

En conjunto, la dinámica inflacionaria observada muestra una inflación moderada, pero concentrada en bienes esenciales, particularmente energía y alimentos, lo que tiene un impacto directo en el costo de vida de la población. Este patrón es consistente con economías abiertas y dolarizadas como la panameña, donde los precios internos reaccionan con rapidez a cambios en los mercados internacionales y en los costos logísticos.

Productos con mayor inflación en marzo 2026 (Panamá)

1- Combustibles (los que más subieron)

Estos fueron los aumentos más fuertes de todos:

Diésel: +21.7%
Gasolina: +14.5%
Combustibles y lubricantes: +14.6%

Esto explica por qué el grupo Transporte subió 3.5%, siendo el principal motor de la inflación. En economía, cuando sube el combustible, sube casi todo, porque afecta transporte, alimentos y servicios.

2- Electricidad y energía

Electricidad: +4.3%
Gas: +1.7%
El grupo Vivienda, agua, electricidad y gas aumentó 0.8% por este motivo.

3- Servicios domésticos

Servicios domésticos: +3.7%

Esto incluye:

Empleadas domésticas, limpieza, ayuda en el hogar; Subió principalmente por aumento en salarios del personal.

4- Alimentos que más subieron

Estos son los alimentos con mayor inflación específica:

Pescado fresco: +5.0%
Frutas frescas: +3.3%
Hortalizas frutales: +3.3%
Chocolate: +1.7%
Frutas en general: +1.9%
Tabla de inflación por producto
Tabla de inflación por producto Datos del INEC

Sin embargo, es importante comprender que, aunque la inflación general en Panamá suele mantenerse alrededor de un nivel cercano al uno por ciento anual en determinados períodos, esto no significa que todos los productos aumenten al mismo ritmo.

Cuando se analizan las cifras por rubros o por productos específicos, se observa que algunos sectores presentan incrementos acelerados o incluso vertiginosos, especialmente en áreas esenciales como la vivienda, el combustible, los alimentos y los servicios públicos.

Por ello, el análisis económico debe separar el comportamiento del índice general de inflación del comportamiento particular de ciertos rubros, ya que estos últimos son los que afectan con mayor intensidad el presupuesto de los hogares.

Además, la dinámica de estos aumentos puede estar influenciada no solo por factores productivos y logísticos, sino también por la estructura del mercado en algunos sectores, donde la presencia de duopolios o monopolios puede limitar la competencia y favorecer incrementos sostenidos en los precios, generando presiones adicionales sobre el costo de vida.

En este contexto, también surge un debate relevante sobre la orientación del modelo económico impulsado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuya política económica ha estado enfocada en la disciplina fiscal, la atracción de inversión y el control del déficit público.

Si bien estos objetivos contribuyen a la estabilidad macroeconómica y a la confianza de los mercados internacionales, existe una crítica creciente respecto a que dicho enfoque prioriza los equilibrios financieros sobre la protección del poder adquisitivo de los hogares y la regulación efectiva de sectores estratégicos.

En particular, la persistencia de aumentos en rubros esenciales como energía, vivienda y alimentos evidencia que la estabilidad de los indicadores macroeconómicos no necesariamente se traduce en bienestar económico inmediato para la población. Desde esta perspectiva, algunos analistas señalan que el modelo económico actual mantiene una fuerte dependencia de la dinámica del mercado y de la inversión privada, pero muestra limitaciones en materia de regulación de precios, fortalecimiento de la competencia y políticas redistributivas que mitiguen los efectos de la inflación sectorial.

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