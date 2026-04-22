Cuando el Promedio Engaña: La Inflación que Afecta a los Hogares Panameños

La inflación registrada en marzo de 2026 estuvo impulsada principalmente por el aumento en los precios de los combustibles, especialmente el diésel y la gasolina, los cuales presentaron los mayores incrementos dentro de la canasta de consumo. Este comportamiento refleja la alta dependencia de la economía panameña de los costos energéticos, ya que el transporte y la logística tienen un peso significativo en la estructura productiva y comercial del país. Asimismo, el incremento en la electricidad y en algunos servicios domésticos evidencia presiones en los costos operativos de los hogares y empresas, lo que puede trasladarse gradualmente a otros precios en la economía. En el caso de los alimentos, los aumentos en productos como pescado, frutas y hortalizas sugieren factores estacionales y de oferta, relacionados con condiciones climáticas, transporte y disponibilidad. En conjunto, la dinámica inflacionaria observada muestra una inflación moderada, pero concentrada en bienes esenciales, particularmente energía y alimentos, lo que tiene un impacto directo en el costo de vida de la población. Este patrón es consistente con economías abiertas y dolarizadas como la panameña, donde los precios internos reaccionan con rapidez a cambios en los mercados internacionales y en los costos logísticos. Productos con mayor inflación en marzo 2026 (Panamá) 1- Combustibles (los que más subieron) Estos fueron los aumentos más fuertes de todos:

Diésel: +21.7%

Gasolina: +14.5%

Combustibles y lubricantes: +14.6%

Esto explica por qué el grupo Transporte subió 3.5%, siendo el principal motor de la inflación. En economía, cuando sube el combustible, sube casi todo, porque afecta transporte, alimentos y servicios. 2- Electricidad y energía

Electricidad: +4.3%

Gas: +1.7%

El grupo Vivienda, agua, electricidad y gas aumentó 0.8% por este motivo.

3- Servicios domésticos

Servicios domésticos: +3.7% Esto incluye: Empleadas domésticas, limpieza, ayuda en el hogar; Subió principalmente por aumento en salarios del personal. 4- Alimentos que más subieron Estos son los alimentos con mayor inflación específica:

Pescado fresco: +5.0%

Frutas frescas: +3.3%

Hortalizas frutales: +3.3%

Chocolate: +1.7%

Frutas en general: +1.9%